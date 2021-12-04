В'язниця, штраф і вакцинація: кожна країна Європи по-своєму рятується від штаму Омікрон

У міжнародному аеропорту Йоганнесбурга довжелезні черги. Кілька тисяч людей не можуть вилетіти додому, а причина – новий штам COVID-19 Омікрон.

Новий штам виявили у Південно-Африканській республіці. Через це ціла низка країн поквапилася закрити свої повітряні ворота для літаків з цієї країни.

До теми У ВООЗ озвучили дані про летальні випадки від нового штаму Омікрон

"У вівторок я вилетів до Йобурга з Великої Британії. Про призупинення авіасполучення оголосили у четвер – п'ятницю і я тут застряг. Гадаю, тут кілька тисяч європейців, які намагаються вилетіти додому, у єдиному доступному шляху – це Кенія й Ефіопія. Але там треба відбути 10 чи 14 днів, аби уникнути карантину в готелі. Тож це просто якийсь жах", – розповів турист Едвард Берінг з Великої Британії.

Де поширився Омікрон

Та призупинення авіасполучення з ПАР і сусідніми країнами не допомогло: в більшості європейських країн, в Канаді, Сингапурі, Японії, Австралії, Ізраїлі вже виявили Омікрон. У Нідерландах зафіксували аж 33 випадки зараження – всі пасажири рейсу з Йоганнесбурга.

Загалом же на борту двох літаків голландських авіаліній, які прилетіли з ПАР, був 61 заражений коронавірусом. Всіх інфікованих розмістили на карантин в готелі при аеропорту.

Ситуація з цим 61 пасажиром така: якщо у них з'являться симптоми, пов'язані з COVID-19, то вони залишаться на ізоляції 7 днів. Якщо у них не буде скарг, то карантин для них триватиме 5 днів. Харм Грустра Речник Департаменту охорони здоров'я Амстердаму

Чим небезпечний Омікрон

Наразі у вчених небагато даних щодо нового штаму. Дослідження Омікрону лише розпочалися. Відомо, що він має 31 мутацію у складі білка, з якого складаються шипи корони.

Це допомагає вірусу проникати у клітини людського організму. Завдяки новій будові цей штам може легше потрапляти всередину. Відтак вчені припускають, що він заразніший за Дельту.

Читайте також Омікрон шириться світом: у Нью-Йорку виявили перші випадки зараження

Проте даних щодо того, що він може спричинити складну форму хвороби у людини, поки немає. Всі, хто заразився в ПАР, скаржилися на біль у суглобах і надмірну втому. У жодного з інфікованих не зафіксували кисневу недостатність.

Невідомо, чи захищають вакцини

Місцеві медики пояснюють, що більшість інфікованих – молоді люди у віці до 40 років. Вони легше переносили й попередні варіанти COVID-19. Немає у вчених також даних щодо того, чи захищають існуючи вакцини від нового штаму, адже в ПАР дуже мало людей отримали щеплення проти коронавірусу.

Ми не знаємо, який рівень антитіл може захистити від Омікрону. Гадаю, приблизно той самий, що й від попередніх варіантів. Єдине, що ми знаємо, що загалом високий рівень антитіл здатний захистити від різних штамів. А от чи так це для Омікрону, нам поки не відомо. Вільям Мосс Професор інституту Джона Хопкінса

Потрібне збільшення вакцинації

У ВООЗ закликають не панікувати та не закривати кордони для африканських країн, а навпаки об'єднати зусилля для протистояння новому штаму. На думку міжнародних експертів, західні країни повинні наростити постачання вакцин на Зелений континент, де рівень імунізації дуже низький, що сприяє швидшому поширенню коронавірусу.

З появою доказів того, що імунітет проти інфекції після щеплення поступово зменшується, стає зрозумілим, що країни потребуватимуть окремих стратегій ревакцинації. Позиція ВООЗ залишається незмінною: спочатку у всіх країнах повинні бути вакциновані працівники медичної сфери, літні люди і представники інших категорій ризику. Тедрос Гебреїсус Генеральний директор ВООЗ

Як країни борються із пандемією

Поки ці заклики ВООЗ уряди не чують. Кожний намагається врятувати власну країну від Омікрону у свій спосіб. В Нідерландах посилили комендантську годину. Там тепер всі бари, ресторани, розважальні центри, кінотеатри та музеї повинні зачинятися о 17:00. У Великій Британії запроваджують обов'язкову ревакцинацію кожні 3 місяці.

В Австрії взагалі планують саджати до в'язниці за відмову від щеплення проти COVID-19. Поки це законопроєкт. Він передбачає сплату штрафу у розмірі майже 4 тисяч євро або позбавлення волі на 4 місяці за ухилення від вакцинації. Якщо його ухвалить австрійський парламент, то він вступить у дію у лютому 2022 року.