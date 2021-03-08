У ліжко до диктатора: як для Лукашенка підбирають секс-рабинь – розслідування

Опозиційні білоруські журналісти підготували власне розслідування, в якому розповіли про потаємні аспекти життя диктатора Олександра Лукашенка. Одним з таких є захоплення молодими дівчатами, яких для самопроголошеного президента спеціально підбирають.
Джерело:NEXTA
Як стверджують у розслідуванні "Лукашенко. Золоте дно", жінки – одна з багатьох недешевих пристрастей білоруського диктатора.
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Нічні метелики оточують наш ліхтарик, як тьмяніє, протягом усієї його диктаторської кар'єри. Процес набору секс-рабинь для Лукашенка фактично поставили на конвеєр,
– заявляють у розслідуванні журналісти.
Шляхом вербування повій для білоруського диктатора є модельні школи й агентства краси. Передовсім – конкурс "Міс Білорусь".
Однією з найвідоміших дівчат, які отримували цей титул, є Марія Василевич. Вона неодноразово з'являлася на публіці разом з диктатором – вони обіймалися, цілувалися чи танцювали.
Після перемоги на білоруському конкурсі краси дівчина увійшла до топ-5 "Міс світу" й стала найкрасивішою дівчиною Європи. Багато хто знає її завдяки бальному танцю з Олександром Лукашенком у Палаці Незалежності у 2018 році.
Бальний танець Лукашенка й Василевич / Фото ТАСС
Після цього дівчина стала наймолодшою депутаткою білоруського парламенту. До слова, від диктатора-коханця вона молодша на 43 роки.
Колишня колега розповіла, що Марія Василевич активно з нею співпрацювала й хотіла стати моделлю. Та в один момент фактично припинила співпрацю й одночасно почала з'являтися на публіці з Лукашенком.
Коротко про Олександра Лукашенка:
- Білоруський диктатор. Перший і єдиний президент держави з 1994 року. Нині йому 66 років.
- Після президентських виборів 2020 року, які спровокували масові протести в Білорусі, більшість цивілізованих держав світу перестали визнавати його президентом.
- Натомість активісти й опозиційні журналісти почали більш активно "копати" під диктатора. Як наслідок стали з'являтися нові цікаві факти з його біографії.