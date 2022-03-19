Як надавати першу медичну допомогу: поради від медиків ДСНС

Перша домедична допомога критично важлива та підвищує шанси постраждалого на життя. В умовах війни знати порядок надання допомоги критично важливо, адже у будь-який момент ваші знання можуть врятувати чиєсь життя.

Медики ДСНС наголосили, що при наданні першої допомоги потрібно діяти спокійно та швидко. В умовах надзвичайної ситуації необхідно оцінити події, щоб своєчасно виявити можливе джерело небезпеки.

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Як надавати першу медичну допомогу

За можливості потерпілого потрібно перенести у безпечне місце, звісно, якщо це не загрожує вашій безпеці.

Наступне, що потрібно зробити, це оглянути потерпілого та з'ясувати: чи людина при свідомості, чи наявний у неї пульс, чи немає кровотечі та відкритих ран, переломів.

При необхідності зупинити кровотечу, відновити дихання та серцебиття. Накласти стерильну пов'язку, шину.

Та передати потерпілого бригаді екстреної медичної допомоги або бригаді медицини катастроф.

Що категорично заборонено при наданні першої медичної допомоги:

Проводити евакуацію потерпілого, не переконавшись у власній небезпеці.

Вправляти у рану внутрішні органи при пораненні грудної чи черевної порожнини.

Давати воду або ліки для прийому в середину людині у стані непритомності.

Торкатись до рани руками, або сторонніми предметами.

Видаляти чужорідні предмети з рани. До прибуття лікаря їх потрібно прикрити перев'язувальним матеріалом та обережно забинтувати.

Потерпілого, який лежить без свідомості, за наявності дихання та серцебиття, не можна залишати на спині, його потрібно повернути на бік, за відсутності ознак перелому хребта.

Основним принципом при наданні першої медичної допомоги повинен стати основний принцип медицини – не зашкодь,

– наголосили у ДСНС.

До слова, 24 канал підготував розгорнуте інтерв'ю з директором та інструктором "Курсів першої допомоги "САВ" Василем Кашубою, який розповів про те, як правильно рятувати життя. Зокрема про те, як проводити серцево-легеневу реанімацію, як зупиняти кровотечу та як діяти у інших екстрених ситуаціях.

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