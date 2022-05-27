Як Німеччина допомагатиме Україні: міністерка Свенья Шульце відвідала Львів

27 травня Львів відвідала Свенья Шельце — міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Це міністерство відповідає за підтримку та налагодження співпраці з Україною.

Німецька міністерка Шельце про допомогу Україні

Так, Шельце зустрілася з мером Львова Андрієм Садовим. На зустрічі вона розповіла про те, що надалі допомога від Німеччини відбуватиметься напряму між містами-партнерами двох країн.

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Німецький уряд надає кошти своїм містам. Вони, своєю чергою, знаходять міста-партнери в Україні. І вже у двосторонньому форматі домовляються про необхідну підтримку. Для прикладу, містом-побратимом Львова є німецький Фрайбург. Всю необхідну допомогу від початку повномасштабного вторгнення ми отримуємо саме від них,

– міський голова Садовий.

Натомість Свенья Шельце подякувала українцям за сильну боротьбу проти російської агресії. Вона підкремслила, що увесь світ знає, що відбувається в Україні та старається допомагати.

За її словами, вони прибули до Львова, аби дізнатись, як саме Німеччина може допомогти у боротьбі та відбудові зруйнованого.

"Рада, що між нашими містами розвивається муніципальна співпраця. Ми хочемо її підтримувати, адже муніципалітети добре розуміють потреби одне одного", – зазначила міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини.

Німецька міністерка Свенья Шульце відвідала Львів​ / Фото Романа Балюка



Крім того, в Львівській міській раді повідомили, що на зустрічі обговорили також питання забезпечення житлом і роботою вимушено переміщених українців та співпрацю із Німеччиною у цьому напрямку, а також гуманітарні потреби Львова.

Садовий про зустріч

Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що під час візиту рада презентувала пані міністерці проєкт Національного реабілітаційного центру «Незламні». За його словами, Німеччина вже прийняла на лікування багатьох постраждалих українців.

Але ми переконані, що протезування, високоточні хірургічні втручання, відновлення та пересадка шкіри, усі види реабілітації — все це має бути доступним у Львові, в Україні,

– додав він.

Також підкреслив, що дуже добре, що німецький уряд зацікавився цим проєктом, і готовий допомагати його реалізовувати. При цьому важливо, що мовиться не лише про фінансування, а й про якісну експертизу та пораду.

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