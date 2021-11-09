Як "працює" вірус та для чого потрібна вакцинація

Катастрофічно низькі показники вакцинації проти COVID-19 доводять, що серед українців, на превеликий жаль, чимало невігласів, які не знають елементарних основ та ладні вірити у будь-яку конспірологію. Щоб виправити цю страшну ситуацію, потрібно починати з самого початку.

Чи знаєте Ви, чим відрізняються бактерії від вірусів

Бактерія – це цілком самостійний "організм", нехай навіть одноклітинний. Вона спокійно існує у оточуючому середовищі, розмножується... періодично опиняючись в організмі "хазяїна", де розгортає "буремну діяльність" Вірус – зовсім інша справа.

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Що таке вірус та як він "працює"

Вірус – позаклітинна форма життя. Він складається з генетичного матеріалу у вигляді нитки ДНК або РНК та білкової оболонки, що її захищає (так званий капсид).

Деякі віруси мають додаткову ліпідну оболонку - суперкапсид. Такі собі круті чуваки)))

Всі віруси є облігатними паразитами – тобто їх розмноження відбувається ВИКЛЮЧНО в клітині "хазяїна".

В оточуючому середовищі віруси поводяться як частинки біополімерів. Вони просто "валяються" у просторі, без енергетичного обміну й здатності синтезувати білки.

Все змінюється, як тільки вірус потрапляє до організму хазяїна:

спочатку відбувається ПРИКРІПЛЕННЯ.

Білки вірусного капсиду зв'язуються з білками-рецепторами клітин хазяїна. (Саме тому кожен вірус полюбляє певний вид клітин. Наприклад, вірус сказу тропний до нервових клітин, а риновірус - до клітин слизової оболонки носоглотки). Вірус немов ключиком "відчиняє" двері клітини.

ПРОНИКНЕННЯ - другий етап. Вірус доставляє всередину клітини свій генетичний матеріал.

ПОЗБАВЛЕННЯ КАПСИДУ

За допомогою власних ферментів або ферментів клітини хазяїна вірус розчиняє власний капсид і його нуклеїнова кислота вивільняється! ("Муахахаха!!!!" - сміється зловісним сміхом клята вірусяка!)

РЕПЛІКАЦІЯ вірусного геному

Вірус, в буквальному сенсі, заставляє клітину хазяїна швидко-швидко синтезувати копії вірусної нуклеїнової кислоти після чого відбувається СКЛАДАННЯ вірусних частинок.

ВИХІД З КЛІТИНИ. Вірусні частинки розчиняють клітинну стінку і виходять назовні. Клітина хазяїна при цьому гине.

У чому небезпека

Деякі особливо небезпечні віруси (наприклад, ВІЛ) не руйнують клітину хазяїна, а відокремлюються від неї брунькуванням. Таким чином, клітина залишається жити й продукувати вірусні частинки.

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Більшість вірусних інфекцій спричиняють загибель уражених клітин хазяїна, проте, є віруси, які не спричиняють видимих уражень у клітині досить довго. Що викликає хронічні інфекції, як у випадку з вірусом герпесу або гепатиту.

Віруси передаються різноманітними шляхами: повітряно-крапельним під час чхання чи кашлю (наприклад, грип або ковід), фекально-оральним (як норовірус та ротавірус), статевим та через кров (ВІЛ).

Деякі віруси є смертельно-небезпечними. Таким, наприклад, був вірус грипу А, широко відомий, як "іспанка", що лютував у 1918 – 1919 роках і винищив близько 5% тогочасного населення Землі. Ще широко відомими масовими вбивцями є Ебола та вірус Геморагічної лихоманки Марбурга.

Наш організм захищається від вірусів за допомогою клітинного імунітету (специфічні лімфоцити Т-кіллери) та гуморального імунітету (специфічні антитіла, що інактивують вірус).

Ще один з механізмів захисту – синтез специфічного білка, інтерферону, який припиняє синтез вірусних часточок клітинами, шляхом... знищення їх і найближчих сусідів.

Але, на жаль, деяким вірусам, як, наприклад, ВІЛ, вдається уникнути каральних дій імунної системи шляхом постійної зміни поверхневих антигенів.

А як щодо лікування вірусних інфекцій

Оскільки віруси використовують для власної життєдіяльності та розмноження клітини хазяїна, не складно зрозуміти, що знищити вірус, не зачепивши клітину власника організму, майже неможливо.

Основним й найбільш ефективним медичним заходом проти вірусних інфекцій є ВАКЦИНАЦІЯ.

Вакцини можуть містити живі ослаблені віруси (наприклад, КПК, ОПВ) або вбиті віруси (вакцина Коронавак від ковіду) чи взагалі - лише вірусні білки-антигени (гепатит В).

Одним з питань, що я найчастіше чую: "Чому діти у садочку так часто хворіють і як цьому запобігти"

Справа в тому, що у дітей віком 2 – 6 років найбільшого розміру сягає тимус – вилочкова залоза – роботою якої є "навчання та спеціалізація" імунних клітин.

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Саме в цьому віці дитині життєво необхідно "знайомство" з найрозповсюдженішими вірусами для формування "клітин пам'яті", щоб в подальшому банальне ГРВІ не вкладало її в ліжко на 2 – 3 тижні.

Тож дітям цього віку дозволено мати.... 10 – 12 ГРВІ на рік, за умови, що вони не супроводжуються бактеріальними ускладненнями (пневмонія, отит).

Для 3-річної дитини, хворіти щомісяця, абсолютно НОРМАЛЬНО.

А щоб не боятися бактеріальних ускладнень, дітей рекомендовано щепити Превенаром 13 або Синфлориксом.

Ще одне "каверзне" питання отримала вчора: "Якщо у вакцину входить вбитий вірус, значить, вчені знають, як його вбити. Чому ж тоді не вбивати його одразу в організмі людини? Навіщо щепитись?"