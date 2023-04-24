Відмивання катівень від крові та заборона дзвінків: як росіяни знущаються з українських дітей

За офіційними даними, від рук російських окупантів загинули 470 дітей, 948 – отримали поранення. Ще понад 19 тисяч були викрадені.

Росіяни депортують дітей різного віку. Серед них і свідомі підлітки, які розуміють, що з ними відбувається. Радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук розповіла для 24 Каналу, чи є у дітей можливість зателефонувати рідним.

Дивіться також Вбивство батьків чи фільтрація: у Зеленського назвали 5 сценаріїв, як Росія викрадає дітей

Діти не мають змоги поговорити з рідними

За її словами, з тих нових сім-карт, які їм дають, часто немає змоги зв'язатися з Україною, але діти намагаються використати будь-які можливості, щоб повідомити, де вони перебувають, аби ми могли розшукати та повернути їх.

"Наприклад, Сашко зміг повідомити бабусі, хоча була абсолютна заборона. У нього забрали і одразу викинули телефон. Медичному персоналу, який там обслуговував та був в контакті з Сашком, заборонили взагалі йому давати будь-яку можливість подзвонити. Він знайшов цю можливість аж через місяць. Випросив у хлопчика, який був на лікуванні з мамою, мобільний телефон буквально на хвилинку, щоб в туалеті подзвонити бабусі, повідомити, де він, бо пам'ятав чітко її телефон. І ось так Сашко повідомив, де перебуває", – розповіла Дар'я Герасимчук.

Герасимчук наголосила, що Україна буде боротися за абсолютно кожну дитину. Вона заявила, що всі мають повернутися додому.

Це українці, в тому-то і справа, що це українці. І нас так просто не зламати, наших дітей так просто не зламати. Діти витримали, а значить і ми маємо витримати. І наші діти суперміцні! Це наша гордість, це наш національний скарб, наше майбутнє,

– додала вона.

Дітей змушують прибирати катівні

Російським загарбникам байдуже, хто перед ними. Вони не звертають увагу на вік та піддають тортурам всіх українців.

"Не зважають ні на вік, ні на що. Ми ж з вами говоримо про абсолютно антигуманну націю, яка вчиняє те, що вона хоче. На порталі "Діти війни" можете побачити історію 16-річного Владислава Буряка, якого під час фільтрації затримали на 90 днів тільки тому, що вони вирішили, що він їм вигідний", – зазначила Герасимчук.

Герасимчук пригадала історію Владислава, який 90 днів провів в російському полоні.

Подивіться це свідчення, послухайте, що бачив цей хлопчик 90 днів. Так, його не катували, але його змушували прибирати кімнати катівень. Він бачив все це, він бачив своїми очима, він мав зобов'язання постійно відмивати ці кімнати від крові, збирати вибиті зуби і так далі. Тобто це те, що бачили діти. Росіянам байдуже, що це діти, їм байдуже, хто вони,

– додала вона.

Історія полону 16-річного Владислава: дивіться відео