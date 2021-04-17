Візити Зеленського в Катар та ОАЕ: як українська зброя зацікавить Близький Схід

Катар перебуває серед лідерів у світі за розміром ВВП, це третя на планеті країна за покладами газу. Проте країна потребує масштабного імпорту продуктів харчування. Водночас Володимир Зеленський взявся особисто налагоджувати співпрацю з Катаром.

Президент України завив, що в Катарі підписали 15 документів, 13 міждержавних. В Офісі Президента повідомили, що Україна та Катар домовилися про багатомільйонні інвестиції.

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За словами Зеленського, катарська влада зацікавилася розбудовою українських портів, пошуком корисних копалин на шельфі Чорного моря, а також розвитком туристичної галузі. Президент вважає, що відносини між країнами вийдуть на новий рівень.

Відносини України з ОАЕ

Вивести на новий рівень Зеленський спробував й відносини з Об'єднаними Арабськими Еміратами. В країні також багато нафти та піску і не вистачає родючих земель.

Водночас ОАЕ вийшли в лідери із закупівлі українських фруктів вони охоче купують українську пшеницю та інші види зерна. Експерти переконані, що Близький Схід є дуже перспективним для української продовольчої продукції.

"Україна відіграє зараз вже не лише важливу роль, але й безпекову", – сказав виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.



Зеленський здійснив робочий візит в ОАЕ / Фото пресслужби ОП

Як Україна зацікавить Близький Схід зброєю

Особливості клімату на Близькому Сході роблять ці країни залежними в такому аспекті як харчова безпека. Україна ж завдяки своїм чорноземам може гарантувати їм стійке постачання харчів гарної якості.

Проте інтереси перетинаються не лише в цій сфері. ОАЕ, Катар і Саудівська Аравія активно закуповують зброю й Україні є що їм запропонувати.

До ОАЕ було поставлено українські військово-морські транспортні судна. Також вони закуповують українські системи протиракетної оборони,

– сказав старший науковий співробітник Національного університету оборони України Іван Савчук.

Втім на світових ринках зброї і військової техніки активно працюють такі потужні гравці як США, Канада і Європа – Україні складно з ними конкурувати.

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Не менш запекла конкуренція на світових фінансових ринках. Відтак візити Зеленського на Близький Схід – це ще й спроба заручитися підтримкою провідних світових інвесторів.

"Ці країни виділяються у світі як одні з найбільших країн з запасами валюти, яку вони розміщують за кордоном", – пояснив Іван Савчук.

Як Україна налагоджує відносини з Близьким Сходом: дивіться відео

Що стоїть на заваді інвестиціям

В Україні безліч проєктів, які потенційно могли б зацікавити близькосхідних інвесторів. Однак поки в державі не створені прозорі ринкові умови, переважає корупція і не діє верховенство права, розраховувати на близькосхідні нафтодолари не варто, переконані експерти.

Окрім потенційних інвестицій, Україна зацікавлена у багатих покладах нафти і газу на Близькому Сході, що дозволить нам вийти із залежності від Росії.

Катар – одна з небагатьох країн, яка у межах державної політики проводить створення потужних газопереробних терміналів для скрапленого газу,

– сказав старший науковий співробітник Іван Савчук.

В Досі, столиці Катару, розташований один з найбільших світових хабів скрапленого газу, звідки блакитне паливо везуть по всьому світу і в Європу зокрема. Однак найближчим часом скористатися Україні цим не вдасться, адже кораблі зі скрапленим газом не пускає в Чорне море Туреччина.



Туреччина сприятиме євроатлантичній інтеграції України / Фото пресслужби ОП

Мілітаризація Криму – виклик для Туреччини

В Анкарі наполягають, що це занадто небезпечно для екології регіону і населення, яке проживає по обидва боки Дарданелли і Босфору. Саме до Туреччини полетів Зеленський після візитів на Близький Схід. Проте головна мета його візиту не була пов'язана з перевезенням скрапленого газу до України.

Мілітаризація Криму – це серйозний виклик й Анкарі, яка намагається бути лідером в регіоні. Відтак Реджеп Таїп Ердоган змушений шукати союзників серед інших прибережних держав.

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"Перетворення Чорного моря на театр бойових дій, можливе. Це та загроза, яка може і має об'єднати Туреччину, Україну та інші країни чорноморського басейну", – пояснив виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень Іван Семиволос.

Туреччина допоможе Києву на шляху в НАТО

Туреччина, як Румунія і Болгарія – член НАТО, відтак свої дії вона координує з Альянсом. На переговорах в Анкарі Зеленського запевнили, що сприятимуть євроатлантичній інтеграції держави.

Крім того, турецька влада зацікавлена у спільному з Україною виробництві військової техніки, це стосується:

бойових корветів, які планують випускати на базі миколаївського підприємства "Океан";

турецьких безпілотників Bayraktar, двигуни для яких виготовляють в Україні.

Туреччина – найближчий сусід України на Сході. Вона відіграє важливу роль в більшості конфліктів у регіоні: від Сирії до Карабаху. Не завжди в цих конфліктах виступає на боці Росії, відтак і намагається балансувати між Києвом і Москвою. Поки цей баланс залишається на користь України.