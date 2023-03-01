У МАГАТЕ повідомили про нові вибухи біля захопленої ЗАЕС

На Запорізькій атомній електростанції в окупованому Енергодарі знову неспокійно. Міжнародні експерти констатували, що чули близько 20 детонацій поблизу енергетичного об'єкта та роботу артилерії.

Ситуацію на Запорізькій АЕС коментував Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Він констатував, що було зафіксовано звук артилерійської стрілянини поблизу станції та тимчасову втрату її єдиної резервної лінії електропередач.

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Ядерна безпека вкотре під загрозою

Гроссі також озвучив дані експертів МАГАТЕ, які перебувають на ЗАЕС з початку січня. За його словами, вони останніми днями чули близько 20 вибухів.

Це тривожна тенденція, яка демонструє нагальність і важливість створення зони ядерної безпеки та безпеки на Запорізькій атомній електростанції,

– наголосив очільник організації.

Окрім того, він підкреслив, що продовжує свої дипломатичні зусилля для узгодження та впровадження безпекової зони в якомога коротші терміни.

Потрібно запобігати ядерним ризикам

Команда МАГАТЕ також повідомляла, що резервну лінію електропередач напругою 330 кіловольтів було відключено на ЗАЕС вранці 25 лютого через активізацію воєнних дій. Однак уже наступного дня вдалось відновити роботу лінії електропередач.

Згадаємо, що все ще п'ять груп МАГАТЕ присутні на українських АЕС. Вони продовжують моніторити ситуацію з ядерною безпекою та захищеністю, регулярно публікуючи звіти своєї роботи.

Однак загострення бойових дій поблизу станції в Енергодарі – це не єдиний чинник, який ставить під сумнів світову ядерну безпеку. Власне, не так давно Путін заявив про те, що Росія припиняє участь в Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

У цій угоді між Москвою та Вашингтоном йшлося про контроль над ядерною зброєю як і США, так і Росії. Таке рішення диктатора може призвести до повернення гонитви озброєнь.

Окрім того, у Пентагоні занепокоєні через те, що Китай збільшив імпорт російського ядерного палива для реактора CFR-60, що розташований на острові Чанбяо.

Не виключають в оборонному відомстві США й те, що до 2035 року Китай може збільшити кількість ядерних боєголовок до 1 500 штук.



Кількість ядерних боєголовок по країнах / Картинка 24 Каналу