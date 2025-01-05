Як Путін може бачити завершення війни: політолог назвав можливі сценарії

У Владіміра Путіна є різні варіанти завершення війни в Україні. Однак проблема в тому, що у нього є сценарні плани, а от Сполучені Штати Америки поки що не показали реалістичного плану припинення війни.

Про це 24 Каналу сказав політолог Володимир Фесенко. Він зауважив, що війни не завжди закінчуються повною перемогою однієї зі сторін – варіанти є різні. Наприклад, у Другій світовій війні одна сторона програла, зокрема Японія, але Токіо досі не відмовилося від претензій на Південні Курили.

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Як можуть змінюватися вимоги Путіна

Найпростіший варіант припинення війни – припинення вогню, яке ще можна називати перемир'ям, чи замороженням конфлікту. До речі, такі самі ідеї були у Китаю та деяких інших країн.

Йдеться про припинення бойових дій по певній лінії фронту. Це, можливо, єдиний компромісний варіант припинення війни. Ті, хто кажуть, що Путін не хоче цього спираються на офіційні заяви російських керівників,

– мовив політолог.

Амплітуда вимог Путіна може розрізнятися залежно від обставин. Диктатор хоче хоча б часткової капітуляції України, або припинення війни на основі односторонніх поступок з боку України. Межа цих поступок залежить від того, наскільки вдалими будуть воєнні дії Росії, чи вдасться російській армії продовжувати свій наступ.

Якщо у Трампа думають, що Росії буде достатньо, а такі думки там дійсно є, просто запропонувати Путіну відмову від членства України в НАТО, поетапне зниження скасування санкцій, то я думаю, що це велика помилка,

– зазначив Фесенко.

Путіна треба примусити до того, щоб диктатор припинив воєнні дії та пішов хоча б на припинення вогню. Досягнення миру дипломатичним шляхом малоймовірне. Втім, ситуація може змінюватись. У випадку з Росією не треба думати, що Кремль воюватиме до кінця й нескінченно.

До слова, держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що припинення вогню дасть військам Путіна час перегрупуватися, щоб потім знову атакувати Україну.