Японія запровадила нові санкції проти Росії: під удар потрапили кум Путіна і українські зрадники

Міністерство фінансів Японії оголосило про новий пакет санкцій проти Росії за війну проти України. Під санкції також потрапили й українські колаборанти, а також компанії з Білорусі.

Влада Японії вирішила заморозити активи 57 осіб та шести компаній з Росії. Для прикладу, в переліку компаній значиться концерн "Алмаз-Антей", що об'єднує підприємства, які розробляють і випускають зенітно-ракетне і радіолокаційне обладнання та компоненти озброєння протиповітряної та протиракетної оборони.

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Щодо осіб, то там переважають офіцери з 64 окремої мотострілецької бригади, включно з їх командиром Азатбеком Омурбековим. Саме російських окупантів з цієї бригади підозрюють у звірствах в Бучі, в тому числі вбивстві мирного населення.

Ще в переліку російський віцепрем'єр Дмитро Григоренко, голова Об'єднаної авіабудівної корпорації Юрій Слюсар та родина олігарха Олексія Мордашова.

Кум Путіна під санкціями

Також в переліку віолончеліст Сергій Ролдугін, який є близьким другом російського диктатора Володимира Путіна. Ролдугін є хресним батьком старшої доньки Путіна Марії. А через близьке знайомство з очільником Кремля, займався відмиванням коштів.

У 2016 році під час розслідування "панамських документів", журналісти виявили в нього чотири офшорні компанії, через які в Росії проводилися угоди щодо акцій державних компаній. Загальний оборот коштів за рахунками лиш компанії Sandalwood Continental склав 2 мільярди доларів. Обороти решти компаній оцінювали в сотні мільйони доларів.

У березні 2019 року згадувалося про причетність Ролдугіна до глобальної схеми відмивання грошей на суму майже 9 мільярдів доларів. За це він отримав близько 69 мільйонів доларів.

У лютому 2022 року Європейський Союз ввів персональні санкції проти Ролдугіна. У квітні він потрапив і під санкції Канади. А на початку червня США внесли музиканта у списки санкцій, що передбачають заборону на отримання візи, а також арешт майна та рахунків у разі їх виявлення.

Українські колаборанти під санкціями

Під санкції потрапили й п'ятеро українських зрадників. Серед них четверо колаборантів з Херсону – Володимир Сальдо, Кирило Стремоусов, Сергій Черевко та Тетяна Кузьміч. Усі вони належать до так званого "комітету за спасіння за мир і порядок", яку використовують російські загарбники для встановлення окупаційної влади в Херсоні.

Під санкції також потрапила і Галина Данильченко – вона погодилася на співпрацю з окупантами в Мелітополі. Але після роботи українських партизанів у місті хотіла покинути це все. Однак окупанти не дали їй це зробити.

Щодо решти санкцій, то влада Японії ввела експортні обмеження щодо 65 російських та 25 білоруських компаній. А також оголосила про ембарго на імпорт золота. Японським компаніям заборонили надавати послуг Росії з бухгалтерського обліку, аудиту, консалтингу та трастових послуг. Ця заборона починає діяти з 5 вересня.

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