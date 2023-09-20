Єдине джерело цієї війни – це Росія, – Зеленський виступив на Радбезі ООН

Володимир Зеленський виступив на Радбезі ООН. Він нагадав партнерам, що це саме Росія винна у війні на території України.

Президент України взяв участь засіданні Ради Безпеки ООН на тему "Підтримання принципів та цілей Статуту ООН через ефективну багатосторонність: підтримання миру та безпеки України". Цей захід відбувся у середу, 20 вересня.

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Зеленський нагадав про сутність Росії

Під час свого виступу Зеленський поставив питання, чому Росія досі має членство в ООН. Він нагадав, що триває 574 доба протистояння російській агресії. За цей час держава-терорист вбила щонайменше десятки тисяч українців та зробила мільйони людей біженцями, зруйнувавши їхні оселі.

Виступ Зеленського в ООН: дивіться відео



Голова держави нагадав, що ця війна є неспровокованою та злочинною агресією Росії проти України. Держава-терорист хоче захопити українські території та ресурси.

Зеленський подякував всім тим країнам, які визнали російську агресію порушенням Статуту ООН.

Україна здійснює своє право на самооборону. Допомагати Україні у цьому зброєю. застосуванням санкцій, здійсненням всебічного тиску на агресора, голосуванням за відповідні резолюції – означає допомагати захищати Статут ООН,

– наголосив він.

За його словами, резолюції Генасамблеї ООН підтверджують факт, що єдиним джерелом цієї війни є Росія. Це нічого не змінило для країни-агресорки в ООН, але саме такі ситуації змінили все для самої ООН.

Зеленський розкритикував ООН

Президент закликав визнати, що Організація Об'єднаних Націй перебуває у глухому куті щодо агресій.

Людство вже не покладає надій на ООН, коли мовиться про захист суверенних кордонів націй. Лідери світу шукають нові майданчики, альянси, які могли б зменшити катастрофічний обсяг проблем, які тут у цих стінах зустрічають риторику, а не рішення. Зустрічають прагнення компромісів з вбивцями, а не захист життя,

– сказав голова держави.

Український лідер наголосив, що захист життя має бути безкомпромісним, щоб вважатися успішним.

Він також заявив, що після розпаду СРСР Росія незаконно займає місце у Радбезі завдяки своїм залаштунковим маніпуляціям. Він назвав представників Кремля брехунами, чия робота полягає у виправдовуванні агресії та геноциду з боку Росії.

За його словами, всі дії ООН, які могли би зупинити цю агресію, розбиваються о привілеї, що має Росія. Зеленський заявив, що цю організацію загнало у глухий кут саме право вето в руках країни-агресорки.

Хоч би ким ви були, наявна система ООН робить вас все одно меншим, ніж право вето, яке є лише в кількох та яке використовується одним – Росією – на шкоду всім іншим членам ООН. Цими днями в Генасамблеї дуже часто звучить слово "нерівність". Про нерівність говорять різні нації – і ті, хто більший, і ті, хто менший. Саме нерівність робить зараз ООН недієздатною,

– зауважив український лідер.

Що запропонував президент

Президент виступив за реформу застосування права вето, щоб повернути силу Статуту ООН заради глобального миру та безпеки. На його думку, Генеральній Асамблеї ООН треба дати реальну можливість долати вето, бо Росія з власної волі не віддасть колись украдені привілеї. Він назвав це першим кроком.

Якщо війну неможливо зупинити через те, що всі зусилля блокуються вето агресора чи того, хто потурає агресору, потрібно виносити це питання на розгляд Генеральної Асамблеї. За умови набрання двох третин голосів, які відображатимуть волю націй і з Азії, і з Африки, з Європи, з обох Америк, з регіону Тихого океану, – глобальної кваліфікованої більшості – вето має реально долатися, і така резолюція Генасамблеї повинна бути обов’язковою для виконання всіма державами-членами,

– пояснив Зеленський.

Як зазначив голова держави, другий крок полягає в тому, щоб зробити Радбез ООН повністю підзвітною перед націями світу. Зеленський підтримав ідею розширення представництв націй в цьому органі, щоб коло постійних членів Ради безпеки відображало сучасність та справедливість.

За його словами, Азія заслуговує на ширше постійне представництво, адже Японія, Індія та ісламський світ досі перебувають “за бортом”. Також у зв'язку зі змінами у світі постійними членами Радбезу мають стати країни Латинської Америки, держави Тихого океану та Німеччина.

Президент України запропонував розширити доступ та участь до Ради Безпеки та її допоміжних органів для всіх тих членів Генеральної асамблеї, яких не визнано агресорами. Якщо будь-яка держава, що є членом Радбезу, йде агресією проти будь-якої іншої нації, то участь такої країни має призупинятися.

За словами голови держави, третій крок – це створення системи превенції агресій через раннє реагування на дії, що спрямовані проти територіальної цілісності та суверенітету держав. Це можуть бути потужні санкції, що вводять вже на етапі, коли збирається армія для вторгнення, та інші механізми. Питання про застосування превентивних санкцій має виноситися на розгляд Радбезу автоматично, коли будь-який член Генеральної Асамблеї заявляє про загрозу агресії.

Зеленський пояснив Формулу миру

Голова держави розповів деталі української Формули миру, зосередивши увагу на 5-му пункті під назвою "Виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності України і світового порядку". На прикладі нашої держави Зеленський вказав на перелік дій, які мають бути реалізовані, щоб архітектура безпеки залишалася міцною.

Як пояснив президент, спочатку Росія має вивести усіх свої війська, включно з Чорноморським флотом, найманцями та квазівійськовими формуваннями з усієї суверенної території України в межах її міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Після цього Україна має повернути повний та ефективний контроль над усіма своїми державними кордонами та виключною економічною зоною в Чорному та Азовському морях, а також у Керченській протоці.

Власне, лише виконання таких двох пунктів матиме результатом чесне, надійне та повне припинення бойових дій,

– сказав Зеленський.

Український лідер закликав діяти вже зараз та не боятися реформ. Він наголосив, що Українська формула миру має змогу стати глобальною, адже її пункти засновані виключно на принципах Статуту ООН та резолюціях, які були ухвалені Генеральною Асамблеєю.

За його словами, кожна держава може проявити своє лідерство в межах того чи іншого, кількох або всіх пунктів Формули миру.

Формуємо групи згідно з пунктами Формули миру, у яких працюють радники лідерів держав з питань національної безпеки та дипломатичні представники. У групах визначається перелік рішень та нормотворчих пропозицій, які мають бути імплементовані, щоб відповідний пункт Формули миру був реалізований,

– пояснив голова держави.

Президент заявив про готовність України провести установчий саміт лідерів, а після цього організувати десять конференцій на рівні радників, дипломатичних представників, голів парламентів (згідно з 10 пунктами Формули миру). Далі підготовлені радниками проєкти виноситимуться на розгляд лідерів держав на відповідному заключному саміті. У такий спосіб всі нації світу, що поважають мир, зможуть взяти реальну участь у поверненні миру.