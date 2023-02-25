У Європі шукають спосіб обережно підштовхнути Україну до мирних переговорів із Росією, – WSJ

Франція, Німеччина та Велика Британія розглядають ймовірність тісніших зв'язків між Україною та НАТО, щоб спонукати Київ розпочати мирні переговори з Москвою.

Про це пишуть у The Wall Street Journal, посилаючись на анонімних представників урядів трьох країн. Водночас будь-яке рішення про те, коли і за яких умов ці переговори почнуться, повинен приймати Київ.

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Зазначають, що минулого тижня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оприлюднив план угоди про надання Україні значно ширшого доступу до сучасного військового обладнання, зброї та боєприпасів, щоб захистити себе після закінчення війни.

Так, через рік після початку повномасштабного вторгнення Париж і Берлін також підтримують цю ініціативу, вони бачать у ній можливість підвищити довіру України та дати уряду стимул почати переговори з Росією.

Будь-яке рішення прийматиме Київ

Інша мета запропонованої домовленості – вплинути на Росію. Якщо Кремль побачить, що Захід у майбутньому готовий розширити військову допомогу Україні, це має переконати їх, що вона не зможе досягти своїх військових цілей.

Офіційні особи зауважили, що будь-яке рішення про те, коли і на яких умовах розпочнуться будь-які мирні переговори, повністю залежить від України.

Попередньо президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц сказали президенту України Володимиру Зеленському, що йому потрібно почати розгляд питання про мирні переговори з Москвою.

Як пише WSJ, це сталося під час зустрічі трьох лідерів у Парижі на початку цього місяця: так повідомили джерела, знайомі з розмовою.

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