Євросоюз залишає Україну в "зеленому списку", – ЗМІ

Станом на 27 жовтня Євросоюз не планує вилучати Україну з "зеленого списку". У списку безпечних країн вона залишиться щонайменше 2 тижні.

Окрім того, у "зелений список" додали ще 4 країни з Південної Америки і Африки. Про це повідомив кореспондент Рікард Юзвяк.

Зауважте Одна зі скандинавських країн спростила умови в'їзду для мандрівників з України: що змінилося

На цьому тижні в рекомендованому ЄС списку безпечних третіх країн не було винятків. Це означає, що Україна повинна залишатися в списку, принаймні, ще 2 тижні,

– наголосив Юзвяк.

Що раніше казав кореспондент

Юзвяк ще 18 жовтня повідомив, що ЄС планує вилучити Україну зі списку безпечних держав. Причиною мав стати спалах коронавірусу у країні.

Кореспондент тоді повідомляв, що "Україна пізніше цього тижня буде виключена зі списку безпечних третіх країн, з яких рекомендовано в'їзд до ЄС".

Водночас цього не сталося.

Упродовж доби 26 жовтня в Україні виявили 22 574 інфікованих . На жаль, пішли з життя 692 пацієнти. Госпіталізували 5 925 інфікованих. На щастя, 11 593 заражених вже одужали.

Допис РІкарда Юзвяка

no removals in the EU's recommended safe third country #COVID19 travel list this week, only 4 countries added from S America & Africa. Means that #Ukraine should remain at least for another two weeks