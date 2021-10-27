Євросоюз залишає Україну в "зеленому списку", – ЗМІ
Джерело:твітер РІкарда Юзвяка
Станом на 27 жовтня Євросоюз не планує вилучати Україну з "зеленого списку". У списку безпечних країн вона залишиться щонайменше 2 тижні.
Окрім того, у "зелений список" додали ще 4 країни з Південної Америки і Африки. Про це повідомив кореспондент Рікард Юзвяк.
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На цьому тижні в рекомендованому ЄС списку безпечних третіх країн не було винятків. Це означає, що Україна повинна залишатися в списку, принаймні, ще 2 тижні,
– наголосив Юзвяк.
Що раніше казав кореспондент
- Юзвяк ще 18 жовтня повідомив, що ЄС планує вилучити Україну зі списку безпечних держав. Причиною мав стати спалах коронавірусу у країні.
- Кореспондент тоді повідомляв, що "Україна пізніше цього тижня буде виключена зі списку безпечних третіх країн, з яких рекомендовано в'їзд до ЄС".
- Водночас цього не сталося.
Допис РІкарда Юзвяка
no removals in the EU's recommended safe third country #COVID19 travel list this week, only 4 countries added from S America & Africa. Means that #Ukraine should remain at least for another two weeks