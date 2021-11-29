"Йому народитись в інший день?": як блогери переконують нас, що українські цінності – ніщо

Конкурси на вилизування зернят з фруктів, ігри на роздягання, відверті танці шоу-балетів, клітки з дівчатами, російська музика, серпантин і багато іншого. Яка асоціація виникає першою? День народження, Новий рік, парубоцький вечір, правда ж? Так, ви не прогадали. Але таке свято групка "найвпливовіших людей українського інстаграму" вирішила влаштувати в День пам'яті жертв Голодомору.

Про "голодну тусу" на кістках та як з інстаграму вже почало тхнути відстійниками – читайте далі у матеріалі для гонзо-рубрики "Гріх".

Про скандал читайте тут "Голодна туса": блогери цинічно відсвяткували день народження в День пам'яті жертв Голодомору

Варто почати з того, що акції зі вшанування пам’яті жертв Голодомору щороку організовують у четверту суботу листопада. Тобто такий день з року в рік може змінюватись. До прикладу, якщо цьогоріч це відбулось 27 листопада, то у 2020 році цей день припав на 28 листопада, у 2019-му – на 23 листопада, у 2018-му – на 24-те, і так далі.

Це все ведеться до того, що гучні святкування, які українці собі планують наперед, цілком можливо підготувати на інший день тижня. Особливо, якщо у тебе на це є можливості.



Олександр Заліско спускається у зал / Фото з інстаграм-сторіз Самбурської

"Блогерська голодна туса"

"Гріх" – це нова рубрика сайту 24 каналу у гонзо-стилі. Матеріали, написані з сарказмом, сатирою та іронією, націлені висміяти соціальний рагулізм. "Гріх" – це нагадування, що у світі немає чорного і білого. Грішне може бути смішним. А смішне – грішним. Ми готові сміятися з важливих тем, щоб їх було чути гучніше.Авторка проєкту – заступниця головної редакторки з мультимедійних питань Катерина Козачинська

Але український шоумен та блогер Олександр Заліско (1,1 мільйона підписників) свій 29-ий день народження (27 листопада) вирішив відзначити саме в день Пам'яті жертв Голодомору – ні днем раніше, ні пізніше. Ми не знаємо, чи він взагалі пам'ятав про цю дату, чи пам'ятали його близькі друзі, але переглядаючи локацію, де відбулось свято, складно повірити у те, що ті, хто давав дозвіл на проведення події у Будинку вчених у Львові, – не знали про це. Що про це не знала вся компанія з організації подій, яка декорувала зали у стилі Show bar, яке захотів Заліско. Що про це не знав кейтеринг, який готував страви для блогера. Що про це не знали кілька десятків блогерів-мільйонників (!), які прийшли на свято до свого друга.

Тобто складається враження, що у Львові, який щороку вшановує пам'ять жертв Голодомору на центральній площі міста біля закладів, у яких часто обідають блогери, де на кожній вулиці висить принаймні один прапор з чорною стрічкою не знали про цей день? Де у багатьох закладах стишується музика, а в церквах часто лунають служби за упокій заморених голодом у 1932 – 1933-х роках, усі присутні в залі Заліска були у забутті?!



Блогерська вечірка / Скриншот інстаграм-сторіз Володимира Остапчука

Хто хоча б трішки стежить за життям блогерів-мільйонників, або ж інфлуенсерів, якби це гидко та соромно не звучало особливо зараз, той знає, що для цих людей влаштувати будь-яку подію у будь-який день тижня – немає труднощів. Особливо, якщо на це є хороші кошти. Нерідко ці блогери роблять весілля посеред тижня, аби орендувати найкращі локації в Україні, також винаймають великі майданчики чи як ось зараз – ціле музейне приміщення, аби вразити українську аудиторію шиком, пафосом і масштабами.

До слова Ви нічого не варті, – Юлія Сливка емоційно прокоментувала "голодну тусу блогерів"

В інстаграм-профілях іменинника, а також його близьких друзів-блогерів, до прикладу, Наталії Литвин, Тетяни Самбурської, Володимира Остапчука, Саші Пустовіт, які були на його святі, поодинокі користувачі обурюються за "танці на кістках" та "бал у час чуми". Але єдину реакцію, яку змогли побачити підписники, це від Литвин, яка коротко та цинічно відповіла підписнику: "Йому народитись в інший день?" (вона, до речі, вже закрила коментарі в інстаграмі). Так, звісно не народитись, але якщо людина себе позиціює як український блогер, приймає за це нагороди, вважає себе лідером думок, вона не вчинить таке абсолютно відверте та цинічне свято саме у День пам'яті. Саме у рік, коли відбулась 30 річниця Незалежності України. Виникає цілком просте та логічне питання. А що заважало Олександру Заліску зробити це принаймні у п'ятницю? Чи перенести свято на неділю? Чи зробити це у будь-який інший день місяця?



Реакція мережі на "голодну тусу" / Скриншот коментарів під дописом Наталі Литвин

Найгірше те, що за ними стежать сотні тисяч людей щодня, а коли відбуваються події такого масштабу, охоплення аудиторії може ставати у три-чотири рази більшим. На жаль, клич свідомих українців, які в коментарях засуджують такі гуляння на кістках, є мізерним у порівнянні з коментарями більшості підписників, яким "какая разніца". Псевдолідери думок за роки своєї діяльності в інстаграмі встигли назвати себе "мамами українського інстаграму", "прадідами" як Заліско, та іншими пафосними словами, але так і не зрозуміли, яку місію вони несуть, і яким "хлібом годують своїх дітей".

Страшна трагедія українського народу Голодомор-геноцид, який вчинив комуністичний тоталітарний режим, сталась 88 років тому. За різними оцінками, від голоду в Україні. Кількість жертв у всьому СРСР оцінюють у близько 7 мільйонів. В Україні на державному рівні заговорили про трагедію Голодомору як геноциду лише у 2008 році, коли 28 листопада Верховна Рада ухвалила Закон про "Голодомор 1932 – 1933 років в Україні".

Такі люди вже давно стали аполітичними, тому що навіть до свята дня народження Заліска впродовж дня ніхто з них не згадав, який напередодні був важливий день для української пам'яті та народу. Вони й раніше палко боялись сказати у прямих ефірах "Чий Крим", чому звільнення Стерненка було важливим кроком у боротьбі з системою, що Росія зараз воює з Україною, чому білоруси виходили на страйки та багато іншого. Їм це не потрібно, тому що це не принесе лайки, охоплення, прибуток та інше. Краще розповісти про черговий "гівевей" і як хтось придбав квартиру, ніж те, що справді важливо, коли в руках є такий міцний та вагомий інструмент, як інстаграм.



Конкурс на роздягання на дні народженні Заліска / Фото з інстаграм-сторіз Литвин

Ці люди, ймовірно, не мають розуміння, що їхні предки теж могли стати жертвами сталінського режиму, репресій та штучного голоду, що їхні життя, можливо, стали просто щасливою випадковістю завдяки тому, що хтось зміг прогодувати свою сім'ю. За таку безвідповідальність, абсурд, знецінення всього українського, зневагу пам'яті, яку ми бачимо на святі Заліска, у паралельній реальності їм би "світила кримінальна". Жаль, що стаття 338 про "Наругу над державними символами" не поширюється на таке, адже наразі політики ще не усвідомили, кого слухає зараз українська молодь та що вбирає у себе від них.

Моменти з вечірки Заліска у Будинку вчених у Львові: відео з інстаграму блогера

Але знаєте, що найгірше? Наразі жоден з цих "інфлуенсерів" не визнав своєї помилки, а навпаки – продовжують публікувати інстаграм-сторізи зі свята та ігнорувати або видаляти коментарі тих, хто це засуджує. Також вони, звісно, думають, що ті, хто їм таке пише – заздрять, хибно думають, "притягують за вуха" та інше. А ще – обов'язково перекладуть провину на підписників, які посміли їм зробити зауваження. Ніхто ж не визнає, що справді помилився/забув/проігнорував День пам'яті. А це і є найбільшим показником того, як прогнило дно українського інстаграму і як з нього вже чути відстійниками.



Реакція Олександра Заліска на критику його свята / Фото з інстаграм-сторіз блогера

Не потрібно хизуватись вишиванками у День Незалежності та показувати, який ти патріот, купуючи речі українських брендів. Треба ще й мати пам'ять про тих, завдяки яким вижила твоя нація. Нехай і Західна Україна, батьківщина більшості присутніх на святі блогерів, не постраждала, або лише частково осягнула весь жах штучного голоду на противагу всім іншим територіям країни. Але це не дає нікому права робити таку наругу над пам'яттю померлих, бодай один раз у рік.

Не буде тепер здивування, якщо наступне свято ми побачимо у дні розстрілів Небесної Сотні в лютому, адже для таких людей, схоже, немає нічого святого. Як і немає відчуття провини за скоєне.

Підписники та Бог їм судді, як то кажуть.

Цинічне свято блогера у День пам'яті жертв Голодомору: відео 24 каналу