Понад тисячу правопорушень з початку року, – Венедіктова про протидію домашньому насильству

З початку 2021 року прокуратура зафіксувала понад тисячу правопорушень через домашнє насильство. Більше половини справ передали до суду. Ірина Венедіктова також заявила, що цьогоріч протидія домашньому насильству буде пріоритетом роботи прокуратури.

Ірина Венедіктова 9 квітня у відеозверненні сказала, що домашнє насильство – це не сімейна справа, не спосіб виховання, не специфічний вияв любові, а злочин, про який потрібно заявляти.

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Які дані оприлюднили в Офісі Генпрокурора

Тільки за січень – березень цього року зареєстровано понад 1000 таких кримінальних правопорушень, до суду вже передані більше 650,

– розповіла Венедіктова.

Генпрокурорка заявила, що її "принципова позиція – подбати, щоб у 2021 році роль прокурора у захисті від домашнього та гендерно зумовленого насильства стала більш відчутною".

Яка статистика у 2020 році

Ірина Венедіктова каже, що ситуація загострилась у зв'язку з карантином, коли кривдники і жертви вимушено опинились у закритому просторі.

За 2020 рік кількість звернень з приводу насильства зросла більш ніж наполовину. З них 86% надійшли від жінок, 12% від чоловіків і 2% – від дітей,

– каже генпрокурорка.

За її словами, у 2020 році зареєстрували орієнтовно 3 тисячі правопорушень, майже 200 – стосувались дітей. 2 тисячі з цих порушень скерували до суду.

Окрім того, за минулий рік через домашнє насильство засудили 778 осіб. Ірина Венедіктова заявила, що прокуратура планує впроваджувати спеціалізацію прокурорів цієї категорії.

Також у прокуратурі розповіли, що:

кожна третя родина в Україні зустрічається з насильством;

від 1 до 3 мільйонів дітей щороку стають його свідками чи жертвами.

Що допоможе у боротьбі з домашнім насильством

Торік запустили урядову гарячу лінію з протидії домашньому насильству – 1547. Це сталось завдяки приєднанню України до "Партнерства Біарріц" щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

У 2021 році в Генпрокуратурі передбачили 275 мільйонів гривень для розширення мережі служб підтримки постраждалих.

Додали також, що розробили дорожню карту, щоб пришвидшити ратифікацію Стамбульської конвенції.

Стамбульська конвенція є одним з найдієвіших міжнародних актів, який захищає права жінок. Вона спрямована запобігати й протидіяти насильству, домашньому насильству, а також сприяти тому, щоб винні були покарані.