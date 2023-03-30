Заблоковані порти – найбільша проблема промислових підприємств України, – Associated Press

Сьогодні Запоріжсталь, спільне підприємство Групи Метінвест*, є яскравим прикладом того, як трансформувався український металургійний бізнес під час війни з Росією. Тут можна побачити, які проблеми та виклики щодня долають українські металурги задля перемоги країни, а у розмовах із топменеджментом – почути про їх вирішення.

Саме про це пише одна з найбільших світових інформаційних агенцій Associated Press, яка відвідала Запоріжсталь. Група Метінвест вперше виклала переклад репортажу українською мовою.

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Як живе Запоріжсталь сьогодні

На українському металургійному комбінаті Запоріжсталь накопичилися бронежилети, а вхід охороняють протитанкові пастки. Щоразу, коли звучать сирени повітряної тривоги, більшість працівників прямує до одного з 16 бомбосховищ, розкиданих по території. Дехто ж, попри сильну спеку та іскри з доменних печей та загрозу артилерійського обстрілу, продовжує працювати та підтримувати рух розплавленого металу.

Місто Запоріжжя розташоване менш ніж за 50 кілометрів від лінії фронту, а його житлові будинки й енергетична інфраструктура часто стають мішенню для росіян. Наслідки війни призвели до того, що завод працює не на повну потужність, третина з понад 10 тисяч працівників простоює.

Збитки, завдані металургійній промисловості України, заподіяли шкоду прибутковому сектору та ключовому роботодавцю, який потрібен для підтримання зруйнованої війною економіки. Зусилля щодо відновлення виробництва та відвантаження товарів покупцям у всьому світі матимуть вирішальне значення для відновлення країни.

До війни металургія була опорою економіки й займала третину експорту України. Але цю тенденцію зруйнували російські війська, що взяли під контроль промислові центри в Донецькій та Луганській області.

Як війна вплинула на діяльність Метінвест

Для гірничо-металургійної компанії Метінвест уповільнення роботи металургійного комбінату Запоріжсталь – лише частина проблем. Відтоді, як Росія захопила український Крим у 2014 році, компанія втратила обладнання та об'єкти в регіонах, контрольованих Росією.

Найбільші збитки, яких ми зазнали, – це збитки, завдані економіці України. Коли країні завдають шкоди, компанія страждає від неї не менше, ніж від прямих влучань снарядів,

– розповів генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Попри те, що робота на комбінаті Запоріжсталь активно триває, працівники розповідають, що виплавляють менше чавуну, ніж до війни. Ми обмежені як кількістю сировини, так і можливостями виплавки,

– розповідає майстер доменної печі Олег Ільїн.