Зачинив і пішов: чоловік не підпускав медиків до жінки в критичному стані
Джерело:пресслужба Нацполіції
На Полтавщині чоловік не підпускав лікарів до жінки у тяжкому стані з підозрою на COVID-19. Тільки завдяки спільним зусиллям поліції та медиків її вдалось доправити до лікарні.
Інцидент трапився у селі Слобідка Миргородського району. Про небезпечну для життя 53-річної жінки ситуацію повідомив її родич.
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Він повідомив поліції, що колишній чоловік не впускає лікарів до будинку, чим порушує право жінки на отримання медичної допомоги в лікарні. На місці з'ясували, що чоловіка немає вдома, а двері замкнені.
Жінку оглянули медики / Фото пресслужби Нацполіції
Аби медики змогли потрапити до хворої жінки – капітан поліції зірвав навісний замок. Виснажена власниця будинку була у свідомості. Втім, у критичному стані. Після того, як жінку оглянули та стабілізували стан – її перенесли до карети швидкої допомоги.
Що діагностували медики
Хвору госпіталізували до інфекційного відділення лікарні інтенсивного лікування. У неї діагностували гостру пневмонію та підозру на інфікування COVID-19. Зараз за жінкою доглядають медики.
У жінки діагностували гостру пневмонію / Фото пресслужби Нацполіції
У поліції зазначили, що найближчим часом дадуть оцінку діям 66-річного чоловіка, який умисне ризикував життям дружини. Наразі правоохоронні органи збирають необхідні матеріали, щоб прийняти правове рішення.
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