Невчасно звернулись – ампутували ноги: українці масово нехтують COVID-19

На Волині шпиталь із хворими на коронавірус щодня збільшується. Багатьох пацієнтів із підтвердженою хворобою госпіталізують після тривалого лікування вдома.

Хворі лікувалися вдома тиждень, а тоді викликали швидку. Медики кажуть, що це типові розповіді багатьох пацієнтів.

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Люди лікують застуду, відкидаючи ймовірність коронавірусу, та навіть не думають робити тести.

Хворі відкладають звернення

Пацієнтка "ковідного" шпиталю Волинської обласної клінічної лікарні Валентина Самсонюк розповіла, що мала впродовж 3 тижнів температуру до 39 градусів.

Лікувалися вдома. Відтягували й думали, що це не коронавірус і мине. Стало гірше й треба було їхати,

– пояснила пацієнтка.

Директорка шпиталю Наталія Скальська зазначила, що у хворих буває сильний нежить. Через нього утворюється біль і пирхота у горлі.

"З'являється безсоння, відчуття страху, тривоги та панічних настроїв. Це через те, що протікає на фоні високої температури. Уже з перших днів температура 39 градусів", – пояснила Скальська.

Госпіталізують із 40% ураженням легень

Симптоми можуть лише погіршуватись. Пацієнтів привозять до лікарні вже з 40% ураженням легень. До хвороби додаються ще й серцеві хвороби. Медикам удається стабілізувати стан хворих.

"Легше стає. Раніше задихався, аж синів", – розповів один із пацієнтів Святослав Прадош.

Перебіг захворювання є класичним. Перша доба захворювання – грипоподібний стан. Якщо важкий перебіг інфекції, то у кінці виникає двобічна інтерстиціальна вірусна пневмонія. Частину хворих, на жаль, госпіталізують через ознаки дихальної недостатності. Є потреба в кисні. Олег Яковенко Заввідділення шпиталю Волинської лікарні

Ампутація ніг через ускладнення

Ускладнення коронавірусу може викликати тромбози. До прикладу, у львівській лікарні лише за тиждень 3 пацієнтам довелось ампутувати кінцівки.

Медики наголошують, що навіть після виписки важливо бути на контролі у терапевта. Особливої уваги потребують хворі на діабет і генералізований атеросклероз, а також пацієнти з надвагою та тривалим курінням.

Завідувач хірургічного відділення 8 міської лікарні Львова Ігор Стояновський зазначив, якщо тромб закупорить кровопостачання головного мозку, то в пацієнта розвинеться інсульт.

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"Якщо закупорить кровопостачання судин кишківника, може розвинутися грізне ускладнення як ішемічний абдомінальний синдром. Тоді шансів урятувати пацієнта практично немає. Людина може вижити, коли затромбується судина кінцівки й тоді можна зробити ампутацію", – повідомив Стояновський.

Вчасне звернення рятує життя

Хвиля коронавірусу, яку спричинив штам Дельта, виявилася ще потужнішою та складнішою для нашої медсистеми. Шпиталізацій стає все більше, а хворі потребують кисневої підтримки.

Значно зросла кількість летальних випадків. Тож медики закликають вчасно звертатися за медичною допомогою, щоб уникнути найгіршого сценарію.

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Заввідділення "ковідного" шпиталю Людмила Данилкова зазначила, що пацієнти з важкою супутньою серцевою патологією теж одужують і долають коронавірус.

Ми всі стараємося. Якщо ще пацієнт нам допомагає, то наші хворі одужують,

– відмітила завідувачка відділення.