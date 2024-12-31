Це буде дуже принизливо: яка головна помилка Трампа у спілкуванні з Путіним

Від нової адміністрації Дональда Трампа надходять досить дивні сигнали. Але для того, щоб якось вплинути на російського диктатора західне суспільство має нарешті зрозуміти, хто такий Владімір Путін.

Таку думку 24 Каналу висловив заступник гендиректора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв, додавши, що путінський режим є бандитським і злочинним. Так було століттями, тому з Росією треба говорити у відповідний спосіб.

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Чого чекає Путін від Трампа

Захід не може починати розмову з Путіним з пропозицій, поступок, реверансів. Наприклад, ЗМІ вже пишуть, що Трамп нібито запропонував Росії завершення війни в обмін на обіцянку, що Україна впродовж 20 років не увійде в НАТО.

Якщо ти так починаєш спілкування з маніакальним фюрером, то він бачить, що йому обіцяли палець – значить можна відкусити руку. Потрібен психологічний злам у відносинах між усім світом та Владіміром Путіним,

– наголосив Айдер Муждабаєв.

З диктатором треба розмовляти мовою ультиматумів, але висувати вимоги має не він, а йому. Натомість зараз ми бачимо, що Європа та США вкотре допускають ту саму помилку – йдуть шляхом подарунків для людожера та вбивці. Путін розуміє лише мову сили, до якої звик з дитинства. Якщо почати з ним так говорити, то світ буде врятований за декілька місяців.

Якщо Путіну сказати, що йому віддадуть завойовані території, а Україна не буде в НАТО ще 20 років – це лише заохотить його до посилення наступу, бомбардувань. Він плювати хотів на те, що каже Трампа і всі його радники. Я в цьому певен. Це буде дуже принизливо, але цілком передбачувано,

– сказав Айдер Муждабаєв.

Але якби Трамп і його представники почали розмову з Путіним про посилення України, надання більшої кількості зброї, надпотужних ракет – все це кардинально змінить позицію диктатора. Він би не принижував західних політиків, а навпаки боявся їхніх рішень.

Росіяни ніколи не вміли з кимось дружити, не цінували лагідності й толерантності. Терористичні режими такі риси тільки провокують, а не стримують.