Закон полегшить все, – мати тяжкохворої дівчинки про важливість легалізації медичного канабісу

Днями уряд підтримав законопроєкт, який регулюватиме обіг використання коноплі у медичних і промислових цілях. Проте остаточне рішення за Верховною Радою. Експерти кажуть, що цей закон полегшить доступ до лікування низки хвороб у пацієнтів.

У цьому переконана і мати тяжкохворої дівчинки Вікторія Мостовенко. Вона зізнається, що до певного часу думала, що конопля – це наркотик, але насправді певний її вид допомагає у лікуванні.

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Використовувати коноплю з ціллю лікування епілепсії для доньки Мостовенко почали десь три роки тому. Дівчинка приймає олію на основі медичного канабісу, яку сім’я купує за кордоном.



Вікторія Мостовенко не раз виходила на акції за легалізацію медичного канабісу

Жінка розповідає, що наразі понад 40 держав легалізували медичний канабіс, хоча ще три роки тому це було доступно лише в 20 країнах.

Канабіс ефективний і для реабілітації військових

Після 2014 року ми звертали увагу влади на те, що багато ветеранів АТО, які проходили реабілітацію за кордоном, отримували терапію медичним канабісом. Це полегшувало їх стан та психічні розлади,

– пояснила Вікторія Мостовенко.

Вона каже, що є статистика та медичні протоколи від ветеранів, але це не вплинуло тоді на владу та не змусило уряд прийняти закон про застосування коноплі в медичних цілях.

Наскільки цей закон полегшить ситуацію

Мати тяжкохворої дівчинки стверджує, що цей закон значно полегшить життя пацієнтам. Бо купувати такі препарати з-за кордону було важко.

Буде добре, якщо цей закон приймуть, і пацієнти зможуть купувати ліки з медичним канабісом в Україні. Також, ймовірно, тепер буде менша ціна, бо ліки не будуть везти з-за кордону,

– наголосила вона.

До того ж, за словами Вікторії, це великий економічний ріст. "Якщо глянути на економіку країн, які легалізували медичний канабіс, то помітно, що збільшилися їхні бюджети", – наголосила вона.

Дивіться коментар Вікторії Мостовенко про закон щодо легалізації канабісу в Україні:



Що відомо про легалізацію канабісу в Україні

МОЗ України підготувало законодавче підґрунтя для забезпечення повного циклу виробництва препаратів на основі канабісу – від вирощування та переробки до повноцінного виробництва.

Віктор Ляшко пояснив, що препарати канабісу не є "конкурентами" наркотичним засобам. Бо він містить канабідіол, який не має вираженої психоактивної дії. Проте буде жорсткий контроль над вирощуванням, виробництвом та реалізацією препаратів у суспільстві.

Варто зауважити, що медичний канабіс здатен запобігати стражданням пацієнтів та покращити їхнє лікування. Зокрема, він полегшує перебіг понад 50 патологічних станів.

пацієнтів та покращити їхнє лікування. Зокрема, він полегшує перебіг понад 50 патологічних станів. Препарати на основі канабісу використовують для зменшення больових відчуттів, спазмів та судом м'язів, лікування анорексії та тривожних розладів.

У МОЗ розуміють негативні наслідки війни на стан психічного здоров'я українців. Внаслідок цього впливу багато людей потребуватимуть медикаментозного лікування. Зокрема, може допомогти медичний канабіс.

Тепер у МОЗ очікують, що надалі Верховна Рада України підтримає цей законопроєкт. Нагадаємо, що у липні 2021 року парламент провалив голосування за такий законопроєкт.

Відео до теми – для чого потрібна легалізація медичного канабісу