Закон про денонсацію "Харківських угод" повинен був подати Порошенко, – екснардеп Гопко

Депутат і глава парламентського Комітету у закордонних справах попереднього 8-го скликання Верховної Ради Ганна Гопко пояснила, що у 2015 році не підтримала законопроєкт лідера Радикальної партії Олега Ляшка про денонсацію "Харківських угод", бо його повинен був подати президент Петро Порошенко.

Таку думку вона висловила в коментарі "Главкому".

"Коли я очолювала комітет, тоді таке уявлення про денонсацію ("Харківських угод", – ред.) Повинен був подати президент Петро Порошенко згідно своїх повноважень", – сказала вона.

Гопко повідомила, що на той момент Комітет загруз у дебатах з приводу денонсації Великого договору про дружбу з Росією.

"Ми трохи запізнилося припинили цю угоду", – сказала вона.

Крім цього, за її словами, багато часу зайняли дебати щодо денонсації двосторонньої угоди з РФ про визнання Азовського моря та Керченської затоки внутрішніми водами, яке підписав президент Леонід Кучма після конфлікту навколо Тузли.

Гопко відзначила, що вважає питання інвентаризації договірної бази між Україною і РФ важливим питанням і нагадала, що Комітет у закордонних справах неодноразово звертався з цього приводу до МЗС.

Як повідомлялося, у середині березня законопроєкт про денонсацію "Харківських угод" у Верховній Раді зареєстрували народні депутати Олег Дунда та Олександр Алексейчук (фракція "Слуга народу").

У квітні 2010 року в Харкові колишній на той час президент України Віктор Янукович і президент Росії Дмитро Медведєв підписали угоду, згідно з якою термін перебування Чорноморського флоту РФ у Криму продовжується на 25 років, починаючи з 2017 року, з можливістю продовження перебування флоту ще на 5 років , якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з угоди. В обмін на це українська сторона отримала знижку в ціні газу в розмірі 30%, але не більше 100 доларів за 1 тис. куб. м.

У квітні 2014 року РФ після анексії Криму денонсувала "Харківські угоди" в односторонньому порядку, після чого повернула експортне мито на що поставляється Україні газ і ціна автоматично зросла до 485,5 доларів за тис. кубометрів.

Відзначимо, що 11 березня цього року, Рада нацбезпеки і оборони доручила Службі безпеки України з'ясувати, як народні депутати шостого скликання Верховної Ради голосували за "Харківські угоди" у 2010 році і в разі підтвердження ознак державної зради – порушити проти них кримінальні справи за ст. 111 Кримінального кодексу України.

12 березня 2021 року головне слідче управління Служби безпеки України початок досудове розслідування за фактом вчинення державної зради в період з 2008 по 2010 роки.

16 березня 2021 року СБУ провела обшуки в парламенті, уряді, МЗС і РНБО, які були залучені до підготовки та ратифікації так званих "Харківських угод".

У Верховній Раді запропонували законодавчо денонсувати "Харківські угоди".