Закордон Новини про життя за кордоном Європу потіснили: ось які 10 міст є найкращими для нічного життя
27 серпня, 15:13
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Європу потіснили: ось які 10 міст є найкращими для нічного життя

Марина Блохіна

Для деяких людей ідеальний відпочинок за кордоном – це ресторани, тепле море та пляж, а для інших – це вечірки та нічні клуби. Втім, у 2026 році для такого дозвілля доведеться їхати не до Європи.

2026 року саме Бангкок, столицю Таїланду, визнали найкращим містом для нічного життя згідно з рейтингом від видання Time Out. Для того, аби визначити результат, у понад 150 містах світу опитали приблизно 24 000 місцевих мешканців. 

Які міста світу потрапили до рейтингу?

Для того, аби оцінити різні міста світу, учасники опитування зазначали такі фактори:

  • безпека на вулицях після настання темряви;
  • доступність вечірніх розваг за ціною;
  • жвавість та різноманітність міста вночі. 

За цими критеріями аж 73% опитаних мешканців Бангкока оцінили нічне життя свого міста як хороше чи чудове. Окремо експерти відзначили різноманітність – від барів на дахах хмарочосів до невеликих та атмосферних закладів. 

Тим часом друге місце у рейтингу посів Берлін, що вже давно відомий як техно-столиця Європи. Видання назвало столицю Німеччини містом, що "продовжує встановлювати стандарти нічного життя". 78% місцевих жителів дали місту високу оцінку. 

На третій сходинці опинився Нью-Йорк. В цьому місті занудьгувати неможливо: тут можна й спокійно випити келих вина, і вирушити на нічну рейв-вечірку у колишніх складських приміщеннях. 


Нічний Нью-Йорк / Фото Pexels

Окрім Берліна, у першій десятці опинилися лише ще 2 міста з Європи – Брайтон та Амстердам. 

Несподівано британський Брайтон посів восьме місце у всьому світі – і саме завдяки високій оцінці від місцевої спільноти. 84% мешканців заявили, що в місті легко знайомитися з новими людьми, а також відчувати себе частиною місцевої спільноти. Окрім того, Брайтон посів друге місце за кількістю людей, що вважають місто не тільки жвавим, але й "різноманітним та ексклюзивним". Експерти також відзначили розвинену  LGBTQ+ сцену курорту. 

Тим часом Амстердам потрапив у рейтинг завдяки активному нічному життю не тільки в центрі, але й на околицях міста. 

Ось які міста посіли перші 10 місць у рейтингу нічного життя:

  • Бангкок, Таїланд;
  • Берлін, Німеччина;
  • Нью-Йорк, США;
  • Мельбурн, Австралія;
  • Сан-Паулу, Бразилія;
  • Медельїн, Колумбія;
  • Йоганнесбург, Південна Африка;
  • Брайтон, Велика Британія;
  • Пекін, Китай;
  • Амстердам, Нідерланди. 

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