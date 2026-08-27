В 2026 году именно Бангкок, столица Таиланда, был признан лучшим городом для ночной жизни согласно рейтингу издания Time Out. Для определения результата в более чем 150 городах мира было опрошено около 24 000 местных жителей.
Какие города мира вошли в рейтинг?
Для оценки различных городов мира участники опроса учитывали следующие факторы:
- безопасность на улицах после наступления темноты;
- доступность вечерних развлечений по цене;
- оживленность и разнообразие города ночью.
По этим критериям целых 73% опрошенных жителей Бангкока оценили ночную жизнь своего города как хорошую или отличную. Отдельно эксперты отметили разнообразие – от баров на крышах небоскребов до небольших и атмосферных заведений.
Между тем второе место в рейтинге занял Берлин, который уже давно известен как техно-столица Европы. Издание назвало столицу Германии городом, который "продолжает устанавливать стандарты ночной жизни". 78% местных жителей дали городу высокую оценку.
На третьей ступеньке оказался Нью-Йорк. В этом городе скучать невозможно: здесь можно и спокойно выпить бокал вина, и отправиться на ночную рейв-вечеринку в бывших складских помещениях.
Ночной Нью-Йорк / Фото Pexels
Помимо Берлина, в первую десятку вошли лишь еще два европейских города – Брайтон и Амстердам.
Неожиданно британский Брайтон занял восьмое место в мире – и именно благодаря высокой оценке со стороны местного сообщества. 84% жителей заявили, что в городе легко знакомиться с новыми людьми, а также чувствовать себя частью местного сообщества. Кроме того, Брайтон занял второе место по количеству людей, считающих город не только оживленным, но и "разнообразным и эксклюзивным". Эксперты также отметили развитую LGBTQ+-сцену курорта.
Между тем Амстердам попал в рейтинг благодаря активной ночной жизни не только в центре, но и на окраинах города.
Вот какие города заняли первые 10 мест в рейтинге ночной жизни:
- Бангкок, Таиланд;
- Берлин, Германия;
- Нью-Йорк, США;
- Мельбурн, Австралия;
- Сан-Паулу, Бразилия;
- Медельин, Колумбия;
- Йоханнесбург, Южная Африка;
- Брайтон, Великобритания;
- Пекин, Китай;
- Амстердам, Нидерланды.