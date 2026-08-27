2026 року саме Бангкок, столицю Таїланду, визнали найкращим містом для нічного життя згідно з рейтингом від видання Time Out. Для того, аби визначити результат, у понад 150 містах світу опитали приблизно 24 000 місцевих мешканців.

Які міста світу потрапили до рейтингу?

Для того, аби оцінити різні міста світу, учасники опитування зазначали такі фактори:

безпека на вулицях після настання темряви;

доступність вечірніх розваг за ціною;

жвавість та різноманітність міста вночі.

За цими критеріями аж 73% опитаних мешканців Бангкока оцінили нічне життя свого міста як хороше чи чудове. Окремо експерти відзначили різноманітність – від барів на дахах хмарочосів до невеликих та атмосферних закладів.

Тим часом друге місце у рейтингу посів Берлін, що вже давно відомий як техно-столиця Європи. Видання назвало столицю Німеччини містом, що "продовжує встановлювати стандарти нічного життя". 78% місцевих жителів дали місту високу оцінку.

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На третій сходинці опинився Нью-Йорк. В цьому місті занудьгувати неможливо: тут можна й спокійно випити келих вина, і вирушити на нічну рейв-вечірку у колишніх складських приміщеннях.



Нічний Нью-Йорк / Фото Pexels

Окрім Берліна, у першій десятці опинилися лише ще 2 міста з Європи – Брайтон та Амстердам.

Несподівано британський Брайтон посів восьме місце у всьому світі – і саме завдяки високій оцінці від місцевої спільноти. 84% мешканців заявили, що в місті легко знайомитися з новими людьми, а також відчувати себе частиною місцевої спільноти. Окрім того, Брайтон посів друге місце за кількістю людей, що вважають місто не тільки жвавим, але й "різноманітним та ексклюзивним". Експерти також відзначили розвинену LGBTQ+ сцену курорту.

Тим часом Амстердам потрапив у рейтинг завдяки активному нічному життю не тільки в центрі, але й на околицях міста.

Ось які міста посіли перші 10 місць у рейтингу нічного життя: