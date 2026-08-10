400 людей у Франції арештували через лісові пожежі: чи справді вони винні у підпалах

Цього року лісові пожежі у Франції завдали більше шкоди землям, ніж у будь-який рік напередодні аж з часів Другої світової війни. Втім, питання про те, як саме це сталося, все ще залишається відкритим.

Головною рушійною силою пожеж у Франції є зміни клімату – а ось до нього спричиняється спосіб спалювання людьми викопного палива. Та дані свідчать про те, що 9 з 10 пожеж у Франції цьогоріч спричинені людьми, пише BBC.

Уряд в Парижі поспішає перекласти провину на понад 400 людей, заарештованих за підпали, попри те, що саме владу звинувачують у непідготовленості до пожеж.

Кого каратимуть за пожежі у Франції?

Міністерство внутрішніх справ Франції оголосило про арешти 420 людей, які ймовірно влаштували пожежі – навмисно, чи ж випадково. Серед них 166 – це неповнолітні.

В одному випадку 23-річного чоловіка звинуватили у навмисному підпалі 10 місць протягом всього 5 днів у південно-східному районі Вар в липні. Йому вже загрожує 15 років позбавлення волі, а також штраф у розмірі 150 000 євро, якщо його визнають винних.

Багатьох інших вже судили та визнали винними – як-от чоловіка, що буде відбувати три роки ув'язнення за початок трьох пожеж у лісі Раон-Л'Етап у регіоні Вогези. Хоча місцева газета, що висвітлювала цю історію, повідомила, що внаслідок пожежі згоріли всього кілька квадратних метрів рослинності.

Багато інших судових розглядів сприймалися місцевою пресою як жорстокі та несправедливі: тюремні терміни за кидання недопалків отримали також бездомний чоловік і людина з важким ступенем аутизму.

Я була вражена кількістю арештів, вона здається надмірною,

– заявила адвокатка Мюріель Гестас.

Багато хто також ставить під сумнів ретельність розслідування справ, враховуючи те, за який короткий час їх закрили. А мовчання влади щодо деталей – зокрема конкретних звинувачень, чи пов'язані вони з умислом, наскільки серйозні пожежі порівняно з попередніми роками – також розпалюють невдоволення.

Втім, прокурор Бордо Рено Годель заявляє, що жорсткий підхід виправданий поточними обставинами.

Умови для звинувачення у створенні небезпеки для життя виконуються для тих, хто кидає недопалок або розпалює барбекю в лісистій місцевості. Потрібна лише крихітна іскра, щоб все спалахнуло,

– повідомив він.

Експерти переконані, що навмисні підпали – це лише невелика частка від усіх пожеж. Більшість з них розгоряються через необережність: кинутий недопалок, іскри від будівельних робіт, несправне електрообладнання чи барбекю. А за нинішньої посухи пожежа взагалі може розгорітися та швидко поширитися через якусь дрібницю.