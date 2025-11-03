У Берліні закривають найбільший притулок для біженців: в чому причина

Найбільший притулок біженців у Берліні, який раніше неодноразово критикували через погані умови та високі ціни, планують закрити.

Протягом останніх кількох років колишній берлінський аеропорт "Тегель" відомий як приймальний центр для українських біженців. Втім, незабаром робота цього центру закінчиться, адже його ліквідують, аби розпочати нове будівництво, повідомляє 24 Канал з посиланням на DW.

Чому закривають центр для українських біженців у Берліні?

До колишнього аеропорту "Тегель" потрапляли українські біженці у перші дні перебування столиці – для реєстрації чи тимчасового проживання. Втім, вже за кілька місяців центр планують закрити, а біженців – виселити. Натомість на території колишнього аеропорту планують звести новий міський район.

Раніше умови, в яких перебували біженці в центрі "Тегель" неодноразово критикували, пише The Berliner. Спершу він планувався як такий, де українські біженці будуть поселені тільки тимчасово – у великих наметах та терміналах. Втім, деяким українцям зрештою довелося провести там не один рік. Та протягом останніх літніх тижнів біженців почали активніше переселяти до інших притулків столиці, аби повністю звільнити центр до кінця 2025 року.

Місто хоче розмістити біженців більш децентралізовано, адже до Берліну зараз приїздить їх вже значно менше. Станом на зараз у центрі в "Тегелі" проживає близько півтори тисячі біженців з України – а ще рік тому їх було 5000.

Натомість на сайті центру ще з середини літа з'явилося попередження, що центр не приймає нових біженців з домашніми тваринами – адже це ускладнює подальший процес швидкого розселення в інші притулки Берліну.

Підготовчі роботи до побудови нового району міста на місці аеропорту почалися ще у 2021 році. А активний етап будівництва заплановано на наступний рік. Новий район передбачатиме житло для близько 10 тисяч людей, школи, дитсадки та спортмайданчики. Також там планують побудувати новий ландшафтний парк.

Що буде з центром прийому біженців у "Тегелі"?

Центр прийому біженців на території "Тегеля" одразу ж не зникне – його планують переобладнати на звичайний центр для прибуття біженців до середини 2026 року. Замість великих наметів панують встановити житлові контейнери.

Вже оновлений приймальний центр зможе вмістити до 2600 біженців, і берлінський уряд планує використовувати його до 2031 року.

