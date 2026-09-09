В Іспанії віддають ціле село задарма, але є підступ: що там доведеться робити

У Галісії, регіоні Іспанії, влада готова безплатно віддати покинуте село. Але ціна у 0 євро оманлива – новому власнику доведеться вкласти мільйони у поселення, аби відновити його.

Віддають за 0 євро невелике поселення у регіоні О-Рібейро. Протягом років він потерпає від скорочення населення, і місцева влада має надію, що інвестор зможе вдихнути нове життя у покинуту територію, пише Antena3.

Чому в Іспанії задарма віддають ціле село?

Пропозиція вже стала неймовірно популярною в мережі через фантастичну ціну – а точніше, її відсутність. Водночас це не означає, що село дістанеться новому власнику без витрат. Покупець, що заплатить міській владі 0 євро, буде змушений оплатити не лише оформлення угоди, але й взяти на себе досить серйозні витрати щодо відновлення нерухомості.

Комплекс, що виставили на продаж, складається з 12 будинків, кожен з яких потребує ремонту. 4 з цих будинків мають два поверхи, а разом з ними новий власник отримає ділянку площею у приблизно 15 000 квадратних метрів.



Село в Іспанії повністю зруйноване / Фото aldeasabandonadas.com

Зараз село повністю покинуте, але там досі стоять кам'яні руїни старих будинків, мости та колодязі, що нагадують про поселення, що було там колись. У оголошенні зазначено, що територію можна перетворити на місце для відпочинку, туристичний комплекс чи екологічне село.

Та попри зовнішній занепад, поселення насправді має досить велику історичну цінність. Колись через нього проходив Королівський шлях до Кастилії – досить важливий маршрут для тогочасних мандрівників.

Саме завдяки йому колись село було важливим пунктом транзиту та сполучення. У ньому вирувало культурне й економічне життя, а поселення вважали місцем з "незвичайною життєздатністю". Втім, у 1950-х роках, після будівництва греблі Фрейра, ситуація кардинально змінилася.

Підвищення рівня води призвело до занепаду поселення, і зрештою усі мешканці залишили свої будинки. Після цього весь комплекс будівель опинився у власності енергетичної компанії, а пізніше перейшов до місцевої адміністрації. Тож зараз влада намагається знайти спосіб повернути територію до життя.