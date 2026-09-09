За 0 евро отдают небольшой населенный пункт в регионе О-Рибейро. На протяжении многих лет он страдает от сокращения населения, и местные власти надеются, что инвестор сможет вдохнуть новую жизнь в заброшенную территорию, пишет Antena3.

Почему в Испании бесплатно отдают целую деревню?

Предложение уже стало невероятно популярным в сети из-за фантастической цены – а точнее, ее отсутствия. В то же время это не означает, что деревня достанется новому владельцу без затрат. Покупатель, который заплатит городским властям 0 евро, будет вынужден оплатить не только оформление сделки, но и взять на себя довольно серьезные расходы по восстановлению недвижимости.

Выставленный на продажу комплекс состоит из 12 домов, каждый из которых требует ремонта. Четыре из этих домов двухэтажные, а вместе с ними новый владелец получит участок площадью примерно 15 000 квадратных метров.



Деревня в Испании полностью разрушена / Фото aldeasabandonadas.com

Сейчас деревня полностью заброшена, но там до сих пор стоят каменные руины старых домов, мосты и колодцы, напоминающие о поселении, которое когда-то находилось здесь. В объявлении указано, что территорию можно превратить в место для отдыха, туристический комплекс или экологическую деревню.

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Но, несмотря на внешний упадок, поселение на самом деле имеет довольно большую историческую ценность. Когда-то через него проходил Королевский путь в Кастилию – весьма важный маршрут для путешественников того времени.

Именно благодаря ему когда-то село было важным пунктом транзита и сообщения. В нем кипела культурная и экономическая жизнь, а поселение считали местом с "необыкновенной жизнеспособностью". Впрочем, в 1950-х годах, после строительства плотины Фрейра, ситуация кардинально изменилась.

Повышение уровня воды привело к упадку поселения, и в конце концов все жители покинули свои дома. После этого весь комплекс зданий оказался в собственности энергетической компании, а позже перешел к местной администрации. Поэтому сейчас власти пытаются найти способ вернуть территорию к жизни.