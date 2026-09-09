Віддають за 0 євро невелике поселення у регіоні О-Рібейро. Протягом років він потерпає від скорочення населення, і місцева влада має надію, що інвестор зможе вдихнути нове життя у покинуту територію, пише Antena3.

Чому в Іспанії задарма віддають ціле село?

Пропозиція вже стала неймовірно популярною в мережі через фантастичну ціну – а точніше, її відсутність. Водночас це не означає, що село дістанеться новому власнику без витрат. Покупець, що заплатить міській владі 0 євро, буде змушений оплатити не лише оформлення угоди, але й взяти на себе досить серйозні витрати щодо відновлення нерухомості.

Комплекс, що виставили на продаж, складається з 12 будинків, кожен з яких потребує ремонту. 4 з цих будинків мають два поверхи, а разом з ними новий власник отримає ділянку площею у приблизно 15 000 квадратних метрів.



Село в Іспанії повністю зруйноване / Фото aldeasabandonadas.com

Зараз село повністю покинуте, але там досі стоять кам'яні руїни старих будинків, мости та колодязі, що нагадують про поселення, що було там колись. У оголошенні зазначено, що територію можна перетворити на місце для відпочинку, туристичний комплекс чи екологічне село.

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Та попри зовнішній занепад, поселення насправді має досить велику історичну цінність. Колись через нього проходив Королівський шлях до Кастилії – досить важливий маршрут для тогочасних мандрівників.

Саме завдяки йому колись село було важливим пунктом транзиту та сполучення. У ньому вирувало культурне й економічне життя, а поселення вважали місцем з "незвичайною життєздатністю". Втім, у 1950-х роках, після будівництва греблі Фрейра, ситуація кардинально змінилася.

Підвищення рівня води призвело до занепаду поселення, і зрештою усі мешканці залишили свої будинки. Після цього весь комплекс будівель опинився у власності енергетичної компанії, а пізніше перейшов до місцевої адміністрації. Тож зараз влада намагається знайти спосіб повернути територію до життя.