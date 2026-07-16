Популярна країна ЄС масово відмовляє українцям у безплатних мовних курсах

У Чехії право на проходження безплатних курсів з вивчення мови українцям, що отримали в країні тимчасовий захист, доведеться довести. Надаватимуть доступ до них лише людям, що мають технічну спеціальність, яка стане у пригоді чехам.

Все більше українців у Чехії отримують відмови у проходженні безплатних курсів – а все через те, що їхня професія не відповідає списку потрібних на чеському ринку праці, пише Czechia Online.

Чому українцям відмовляють у безплатному вивченні чеської мови?

Уряд Чехії останнім часом дуже серйозно змінив підхід до розгляду заяв на безплатне вивчення мови від українців. Пояснюють це різким зростанням попиту на мовні курси, а також обмеженим бюджетом програм, що фінансуються з фондів Євросоюзу. І через це чиновники почали масово відхиляти запити на навчання.

Зараз державна підтримка для українців у навчанні в Чехії стала точковою, і для того, аби отримати можливість вивчити мову, біженці мають пройти певний "відбір" та відповідати реальним потребам чеського ринку праці.

Ось кілька основних нововведень:

один шанс на людину – держава покриває витрати тільки на один курс для одного слухача;

скасування безплатного вивчення рівня A2 – відтепер фінансування для мінімального рівня мови вже немає;

натомість безплатні курси можна проходити тільки за рівнями A2 та B1;

пріоритет надаватимуть дефіцитним професіям – шанси пройти курси вищі у тих, хто працюють, або ж планують працювати у галузях, де в Чехії не вистачає фахівців.

Для того, аби підвищити шанси на схвалення запиту, експерти вже радять максимально обґрунтовувати професійну необхідність мовних курсів. У заяві необхідно пояснити, що знання чеської потрібне для роботи, підтвердження кваліфікації та кар'єрного розвитку, а не тільки для побутової інтеграції.

Перевагою буде також підтверджена нострифікація українського диплома. Також підсилять заявку рекомендаційний лист від роботодавця, або ж докази, що після навчання ви зможете працювати за спеціальністю, що затребувана у Чехії.