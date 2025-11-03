У центрі Риму біля Колізею обвалилася частина старовинної вежі

У самому серці італійської столиці, на Імператорських форумах у Римі, частково обвалилася історична вежа Торре-деї-Конті. Це одна з найвідоміших середньовічних споруд міста.

Інцидент стався у ніч на понеділок, 3 листопада. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Що відомо про інцидент?

За попередніми даними, обвалилася частина верхньої конструкції будівлі, уламки якої впали на прилеглу територію. На місці події працюють рятувальні служби, які проводять пошуково-рятувальні роботи, щоб з'ясувати, чи є постраждалі під завалами.

Довідка. Вежа Торре-деї-Конті, збудована у XIII столітті, є одним із найцінніших архітектурних об'єктів середньовічного Риму. Вона була частиною оборонної системи міста і слугувала символом могутності родини Конті, до якої належав один із пап – Інокентій III.

Як пише CBS News, останні кілька місяців споруда перебувала на реконструкції. Роботи проводилися з метою укріплення стін і збереження архітектурної спадщини. Місцева влада повідомила, що обставини обвалу наразі з'ясовуються, і буде проведено технічну експертизу.

Момент обвалу: дивіться відео

Реакція влади та громадськості

Мерія Риму вже заявила, що безпека історичних пам'яток залишається пріоритетом міста. Територію навколо Імператорських форумів тимчасово перекрили для туристів і місцевих мешканців. Італійські історики та архітектори висловлюють занепокоєння станом старовинних споруд, зазначаючи, що подібні інциденти можуть повторюватися через вік будівель і вплив погодних умов.

