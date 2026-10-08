Все більше біженців у Нідерландах можуть опинитися на вулиці: чому це відбувається

Міграційна влада Нідерландів має негайно знайти сотні додаткових місць для біженців – інакше сотні людей, зокрема й українців, можуть опинитися на вулиці.

Про нестачу місць для біженців повідомляє RTL з посиланням на дані Центрального агентства з прийому шукачів притулку.

Яка ситуація з місцями для біженців у Нідерландах?

У COA попереджають, що нестача місць для розселення біженців стає дедалі більшою – і через це шукачі притулку можуть бути змушені чекати просто неба біля центру прийому в Тер-Апелі. Дедалі складніше забезпечувати житлом дітей, жінок та людей з медичними проблемами.

Але пов'язана подібна ситуація, за оцінкою Центрального агентства, не зі збільшенням кількості заяв на притулок, а з тим, що люди надто довго лишаються у системі прийому. Розгляд справ у Службі імміграції та натуралізації, а також судові процедури тривають дуже довго. Водночас ще майже 18 500 людей, що вже отримали статус біженця, очікують на житло в муніципалітетах.

Голова правління COA Ремко Баккер закликав муніципалітети терміново організувати тимчасове та екстрене житло – адже можливості системи вже практично вичерпані.

Ми повинні разом не допустити, щоб люди опинилися на вулиці. Це негуманно,

– заявив він.

Тим часом нідерландський Червоний Хрест ще з травня організовує нічне розміщення для шукачів притулку, але останніми місяцями ці місця регулярно заповнюються.