3 жовтня Болгарія стикнулася зі значними повенями, а ситуація в Бургасі стрімко погіршується. Влада ініціювала евакуацію в курортному селищі Еленіте, закликаючи мешканців переїхати на вищі місця у зв'язку з підвищенням рівня води в річці.

Окрім Еленіте, популярні туристичні напрямки, такі як Несебр, Сонячний берег і Приморсько, також зазнають сильного затоплення через безперервні зливи. Аварійні служби перебувають у стані підвищеної готовності, реагуючи на кризу, що розгортається, пише 24 Канал з посиланням на dir.bg.

Читайте також Легендарну Статую Свободи у США можуть закрити: що сталося

Яка ситуація в Болгарії через повінь?

Понад 10 пожежних бригад наразі залучені до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в курортному селищі Еленіте, де сильна повінь спричинила значні руйнування. Наразі не відомо про кількість жертв.

У відповідь на загострення ситуації регіональний уряд Бургаса звернувся по допомогу до військово-морської бази Атія, мобілізувавши катери і водолазів для допомоги в боротьбі з повінню.

Повідомляється про перекинуті автомобілі та вирвані з корінням дерева вздовж місцевих доріг. Мер міста Святий Влас Іван Ніколов в коментарі BTV описав ситуацію як "надзвичайно складну".

Болгарію накрила сильна повінь / Фото БТА, Метео Балканс

Раніше на території муніципалітету Бургас оголосили частковий надзвичайний стан через масштабні повені, що охопили Рибальське Село, село Мар'їнка та Черніцький район. За даними гідрометеорологічної станції в дачному районі Черниця, в регіоні випала безпрецедентна кількість опадів – за останні 12 годин було зафіксовано понад 249 літрів на квадратний метр.

Обласне управління Міністерства внутрішніх справ закликало мешканців дотримуватися правил безпеки – утримуватися від поїздок до постраждалих районів та стежити за актуальною інформацією від офіційних установ.

Зливи перешкоджають пересуватися на авто: дивіться відео

Сильні зливи призвели до значних пошкоджень дорожньої інфраструктури, зруйнували мости, затопили житлові будинки та приватні володіння в регіоні.

Місцеві жителі повідомляють, що неналежний догляд за ключовим яром, який не був очищений від паводкових вод 2 роки тому, спричинив підтоплення прилеглих будинків.

Що відбувається в Болгарії: дивіться відео

У відповідь на складні погодні умови муніципалітет Несебра оголосив сьогоднішній день нешкільним, а громадський транспорт не працює. Для надання допомоги постраждалим мешканцям створено центр реагування на стихійні лиха.

Тим часом муніципалітет Бургаса також оголосив шкільні канікули для чотирьох шкіл міста, де наразі діє частковий надзвичайний стан у зв'язку з погіршенням ситуації.

Де теж пройшли стихійні лиха?