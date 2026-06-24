Острів як із фільму про Джеймса Бонда продають у Британії: ціна вражає

У Великій Британії на продаж виставили приватний острів Торн, розташований біля узбережжя графства Пембрукшир в Уельсі. Майбутній власник отримає не лише відокремлене місце для проживання, а й повністю автономний комплекс із власною інфраструктурою.

Як пише Bloomberg, за унікальну нерухомість просять 3 мільйони фунтів стерлінгів, що еквівалентно приблизно 4 мільйонам доларів США.

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Що відомо про острів?

Площа острова становить близько одного гектара. Дістатися до острова можна човном або вертольотом – на території облаштовані п'ять приватних причалів та вертолітний майданчик. Головною окрасою острова є історичний форт площею понад 750 квадратних метрів. Будівля внесена до списку пам'яток архітектури II ступеня та поєднує історичний характер із сучасними зручностями.

Усередині розташовані:

п'ять спалень,

простора вітальня,

їдальня та інші приміщення, здатні комфортно розмістити до 20 гостей.



У Британії продають приватний острів / Фото Piers Cunliffe

Також у комплексі є майстерні, складські приміщення, котельня, кілька ванних кімнат та офіс зі скляним фасадом. На даху форту облаштовано бар із панорамними краєвидами на море. Острів має ще одну важливу перевагу – він офіційно зареєстрований як готель.

Це означає, що новий власник зможе використовувати його не лише як приватну резиденцію, а й для туристичного бізнесу або проведення заходів. Любителів природи можуть зацікавити мальовничі пляжі, морські печери, місця для риболовлі та водних видів спорту.



Як виглядає замок зсередини / Фото Piers Cunliffe

Крім того, острів повністю забезпечує себе ресурсами завдяки екологічним технологіям. За словами рієлторів, такі об'єкти з'являються на ринку вкрай рідко, що робить острів Торн однією з найбільш незвичних пропозицій британської нерухомості цього року.

Раніше у Франції продавали легендарний замок, який належав Джону Палмеру, який переплавив 26 мільйонів фунтів стерлінгів та залишився на свободі. Йому вдалося переконати присяжних, що він не знав про походження золота. Як встановило слідство, це були гроші Brink’s-Mat, а пограбування 1983 року вважається одним з найбільших в історії Великої Британії.