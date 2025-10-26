Чехи масово їдуть до Польщі: у чому причина
- Чехи масово вирушають за покупками до Польщі напередодні Дня всіх душ через нижчі ціни та ширший асортимент товарів.
- Польські продавці орієнтуються на чеських покупців, приймаючи оплату у кронах і вказуючи ціни у двох валютах.
Напередодні Дня всіх душ, який у Чехії традиційно відзначають 2 листопада, мешканці країни активно вирушають за покупками до Польщі.
Як повідомляє видання Denik, найпомітніший наплив покупців спостерігається на ринках і в магазинах польських прикордонних міст, передає 24 Канал.
Чехів приваблюють не лише значно нижчі ціни, а й ширший асортимент – передусім свічок, хризантем, вінків і ритуальних прикрас.
Де купують і скільки економлять?
Журналісти побували на ринку в Забелкові (Сілезьке воєводство) і зауважили, що більшість покупців – саме громадяни Чехії. За словами відвідувачів, різниця у ціні на популярні товари становить у середньому 10 – 20 чеських крон (приблизно 1,75 – 3,50 злотих).
Для багатьох чехів такі поїздки вже стали щорічною традицією: люди купують усе необхідне для вшанування пам'яті померлих напередодні свята.
Чехи масово їдуть до Польщі / Фото Unsplash
Взаємовигідна прикордонна торгівля
Як пише Expats.cz, польські продавці добре орієнтуються на чеських покупців – вони часто приймають оплату у кронах і навіть вказують ціни у двох валютах. За словами місцевих підприємців, кінець жовтня – найактивніший період для торгівлі, коли попит різко зростає. Прикордонна торгівля, за їхніми словами, приносить відчутні прибутки обом сторонам, а традиція таких закупівель з кожним роком лише зміцнюється.
