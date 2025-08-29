У сучасному світі селфі та фотографії в цілому є вже невіддільною частиною будь-якої подорожі. Та не в усіх поїздках, на жаль, можна фотографувати.

Виявляється, в деяких популярних туристичних точках за одну тільки фотографію можна втрапити у серйозні юридичні проблеми, повідомляє 24 Канал з посиланням на TTW.

Тож розповідаємо про місця, які не можна фотографувати.

Біг биків в Іспанії

Біг биків – це культова подія в Іспанії, що кожного року приваблює тисячі туристів до Памплони. Втім, фотографування під час забігу не тільки не схвалюється – це заборонено. Влада Іспанії запровадила суворе правило, що забороняє будь-яку зйомку заходу.

Заборона існує задля того, аби уникнути відволікання та забезпечити безпеку учасників. І якщо вас спіймають за спробою зробити селфі чи зняти відео, це може обернутися великими штрафами.

Сікстинська капела у Ватикані

Ватикан – це місце, що має не тільки історичне, але й релігійне значення. І для того, аби зберегти твори мистецтва та підтримувати шанобливу атмосферу, фотографування у залі суворо заборонено. Зокрема, фотографування зі спалахом може з часом пошкодити фрески.

Лондонський Тауер

Коштовності корони, що зберігаються у Лондоні, не просто цінні, але також ретельно охороняються. І заборона на фотографування була створена також з метою забезпечити безпеку. Порушення цього правила може призвести до негайного вилучення фото персоналом та великого штрафу.

Пляжі біля міжнародного аеропорту у Пхукеті

Раніше пляж біля міжнародного аеропорту у Таїланді був популярним місцем для фоток на згадку, тепер там заборонено фотографуватися – також з міркувань безпеки. Ризик відволікання пілотів спалахами камер чи дронами призвів до створення обмеження.

І за порушення правила можна отримаати немалий штраф.

Будинок Анни Франк в Амстердамі

Будинок Анни Франк – це важлива історична пам'ятка, а правило щодо заборони фотографування допомагає підтримувати атмосферу роздумів. Це місце – це музей пам'яті, і фотографування відволікало б від цього.

Хадж, Мекка

Паломництво до Мекки – це один з найбільш священних ритуалів для мусульман. І попри те, що фото може видаватися простим способом запам'ятати поїздку, краще від них утриматися. Це вважається неповагою та відволіканням від священного досвіду. Штрафи стягують не завжди, але місцева влада не заохочує фотографування у святих місцях.

Ґалле у Шрі-Ланці

В історичному місті Ґалле туристи іноді виходять на туристичні колії, аби зробити неймовірні фотографії. Але вони ігнорують той факт, що колії все ще є активним маршрутом – і це не тільки небезпечно, але й незаконно.

Після кількох інцидентів влада Шрі-Ланки заборонила фотографії на коліях, і за це можна отримати немалий штраф.

