Туристів у 100 разів більше, ніж місцевих: ці місця у Європі переповнені мандрівниками

Багатьом країнам туризм приносить неймовірні прибутки – але водночас може створювати великі незручності для місцевих мешканців. В деяких містечках мандрівників щоліта стає набагато більше, ніж місцевих.

Найбільше від неймовірної кількості туристів страждають Греція, Іспанія, Португалія, Хорватія, Австрія та Італія, пише The Independent. Але саме грецькі Іонічні та Південні Егейські острови визнали найбільш густонаселеними туристами місцями у Європі.

Де в Європі найбільше туристів?

Саме на Егейських та Іонічних островах кількість ночівель туристів на душу населення місцевих мешканців виявилася найвищою. При цьому складений список зосереджується на "малих регіонах" ЄС – тобто на територіях, де населення становіть від 150 до 800 тисяч людей.

До регіону Південного Егейського моря входять Кіклади та Додеканеські острови – а серед них і неймовірно популярні Родос та Санторіні – і там на одного місцевого мешканця припадає приблизно 127 туристів. І ця цифра враховує лише тих туристів, що залишилися на ночівлю, а на практиці їх може бути значно більше.

Лише 2024 року там зафіксували 41,5 мільйона ночівель – а населення складає приблизно 326 – 328 тисяч людей.

Наступними за кількістю туристів стали Іонічні острови: до них входять популярні напрямки Корфу та Закінтос. На одного мешканця там припадають 103 ночівлі. При населенні у приблизно 200 000 людей там зафіксували 20,5 ночівель за рік.

Ось в яких регіонах щільність туристів найвища: