Найбільше від неймовірної кількості туристів страждають Греція, Іспанія, Португалія, Хорватія, Австрія та Італія, пише The Independent. Але саме грецькі Іонічні та Південні Егейські острови визнали найбільш густонаселеними туристами місцями у Європі.

Де в Європі найбільше туристів?

Саме на Егейських та Іонічних островах кількість ночівель туристів на душу населення місцевих мешканців виявилася найвищою. При цьому складений список зосереджується на "малих регіонах" ЄС – тобто на територіях, де населення становіть від 150 до 800 тисяч людей.

До регіону Південного Егейського моря входять Кіклади та Додеканеські острови – а серед них і неймовірно популярні Родос та Санторіні – і там на одного місцевого мешканця припадає приблизно 127 туристів. І ця цифра враховує лише тих туристів, що залишилися на ночівлю, а на практиці їх може бути значно більше.

Лише 2024 року там зафіксували 41,5 мільйона ночівель – а населення складає приблизно 326 – 328 тисяч людей.

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Наступними за кількістю туристів стали Іонічні острови: до них входять популярні напрямки Корфу та Закінтос. На одного мешканця там припадають 103 ночівлі. При населенні у приблизно 200 000 людей там зафіксували 20,5 ночівель за рік.

Ось в яких регіонах щільність туристів найвища: