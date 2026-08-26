Больше всего от невероятного наплыва туристов страдают Греция, Испания, Португалия, Хорватия, Австрия и Италия, пишет The Independent. Но именно греческие Ионические и Южные Эгейские острова признаны самыми густонаселенными туристами местами в Европе.

Где в Европе больше всего туристов?

Именно на Эгейских и Ионических островах количество ночевок туристов на душу населения местных жителей оказалось самым высоким. При этом составленный список сосредоточен на "малых регионах" ЕС – то есть на территориях, где население составляет от 150 до 800 тысяч человек.

В регион Южного Эгейского моря входят Киклады и Додеканесские острова – а среди них и невероятно популярные Родос и Санторини – и там на одного местного жителя приходится примерно 127 туристов. И эта цифра учитывает только тех туристов, которые остались на ночлег, а на практике их может быть значительно больше.

Только в 2024 году там было зафиксировано 41,5 миллиона ночевок – при населении примерно 326–328 тысяч человек.

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Следующими по количеству туристов стали Ионические острова: к ним относятся популярные направления Корфу и Закинтос. На одного жителя там приходится 103 ночевки. При населении примерно в 200 000 человек там зафиксировали 20,5 ночевок за год.

Вот в каких регионах плотность туристов самая высокая: