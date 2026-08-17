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17 серпня, 13:49
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Чи будуть українських чоловіків депортувати з Іспанії: пояснення місцевої поліції

Марина Блохіна

Нещодавно Європейський Союз ухвалив рішення про продовження тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року. Втім, зробили це з умовою – його більше не зможуть отримувати чоловіки призовного віку.

На початку 2026 року в Іспанії також набуло чинності положення про відмову в наданні притулку військовозобов'язаним українцям – чоловікам віком від 23 до 60 років. І багато медіа вже поширюють чутки про якісь "масштабні" та навіть "тотальні поліцейські перевірки" в іспанських містах та депортації, пише DW

Чи будуть депортувати українців з Іспанії?

Олії у вогонь чуток також додають деякі блогери – з їхніх постів у соцмережах у необізнаних читачів може скластися враження, що іспанці ось-ось почнуть масово депортувати українських чоловіків. Втім, насправді це зовсім не так. 

Станом на кінець червня 2026 року в Іспанії за офіційним дозволом на проживання та працю перебували 353 009 українців. І з них 74% людей користуються тимчасовим захистом, а решта є мігрантами з відповідною посвідкою на проживання. 

До слова, Іспанія посідає четверте місце у Європі – одразу ж після Німеччини, Польщі та Чехії – за кількістю прийнятих українських біженців. Серед них 58% становлять жінки, а ще 30% – неповнолітні. Більшість українців працюють в Іспанії у сфері обслуговування та будівництві, а також за фахом. 

У поліції Іспанії запевнили, що правоохоронні органи не займаються перевіркою громадян України. 

Завдання виявляти, заарештовувати та висилати українських військовозобов'язаних перед поліцейськими ніхто не ставив, 
– наголосили там. 

Документи в українців не перевіряють навіть під час перетину кордону – адже біженці їдуть до Іспанії через Францію автобусами та автівками, а ці дві країни не мають прикордонного контролю. Тож документи українців правоохоронці вперше бачать вже тоді, коли оформлюють статус біженця – а отримувати цей статус нікого "не змушують". 

Українці, що вже тривалий час живуть в Аліканте та Мадриді – одних з найбільших міст Іспанії – також повідомляють, що про жодні перевірки чути не доводилося. 

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