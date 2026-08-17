В начале 2026 года в Испании также вступило в силу положение об отказе в предоставлении убежища военнообязанным украинцам – мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет. И многие СМИ уже распространяют слухи о каких-то "масштабных" и даже "тотальных полицейских проверках" в испанских городах и депортациях, пишет DW.

Будут ли депортировать украинцев из Испании?

Масла в огонь слухов подливают также некоторые блогеры – из их постов в соцсетях у непосвященных читателей может сложиться впечатление, что испанцы вот-вот начнут массово депортировать украинских мужчин. Впрочем, на самом деле это совсем не так.

По состоянию на конец июня 2026 года в Испании по официальному разрешению на проживание и работу находились 353 009 украинцев. Из них 74% пользуются временной защитой, а остальные являются мигрантами с соответствующим видом на жительство.

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К слову, Испания занимает четвертое место в Европе – сразу после Германии, Польши и Чехии – по количеству принятых украинских беженцев. Среди них 58% составляют женщины, а еще 30% – несовершеннолетние. Большинство украинцев работают в Испании в сфере обслуживания и строительстве, а также по специальности.

В полиции Испании заверили, что правоохранительные органы не занимаются проверкой граждан Украины.

Задачи выявлять, арестовывать и высылать украинских военнообязанных перед полицейскими никто не ставил,

– подчеркнули там.

Документы у украинцев не проверяют даже при пересечении границы – ведь беженцы едут в Испанию через Францию на автобусах и автомобилях, а между этими двумя странами нет пограничного контроля. Поэтому документы украинцев правоохранители впервые видят уже тогда, когда оформляют статус беженца – а получать этот статус никого "не заставляют".

Украинцы, которые уже давно живут в Аликанте и Мадриде – одних из крупнейших городов Испании – также сообщают, что о каких-либо проверках слышать не приходилось.