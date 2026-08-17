На початку 2026 року в Іспанії також набуло чинності положення про відмову в наданні притулку військовозобов'язаним українцям – чоловікам віком від 23 до 60 років. І багато медіа вже поширюють чутки про якісь "масштабні" та навіть "тотальні поліцейські перевірки" в іспанських містах та депортації, пише DW.

Чи будуть депортувати українців з Іспанії?

Олії у вогонь чуток також додають деякі блогери – з їхніх постів у соцмережах у необізнаних читачів може скластися враження, що іспанці ось-ось почнуть масово депортувати українських чоловіків. Втім, насправді це зовсім не так.

Станом на кінець червня 2026 року в Іспанії за офіційним дозволом на проживання та працю перебували 353 009 українців. І з них 74% людей користуються тимчасовим захистом, а решта є мігрантами з відповідною посвідкою на проживання.

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До слова, Іспанія посідає четверте місце у Європі – одразу ж після Німеччини, Польщі та Чехії – за кількістю прийнятих українських біженців. Серед них 58% становлять жінки, а ще 30% – неповнолітні. Більшість українців працюють в Іспанії у сфері обслуговування та будівництві, а також за фахом.

У поліції Іспанії запевнили, що правоохоронні органи не займаються перевіркою громадян України.

Завдання виявляти, заарештовувати та висилати українських військовозобов'язаних перед поліцейськими ніхто не ставив,

– наголосили там.

Документи в українців не перевіряють навіть під час перетину кордону – адже біженці їдуть до Іспанії через Францію автобусами та автівками, а ці дві країни не мають прикордонного контролю. Тож документи українців правоохоронці вперше бачать вже тоді, коли оформлюють статус біженця – а отримувати цей статус нікого "не змушують".

Українці, що вже тривалий час живуть в Аліканте та Мадриді – одних з найбільших міст Іспанії – також повідомляють, що про жодні перевірки чути не доводилося.