Українку депортували з Польщі після поїздки "зайцем" у трамваї: що трапилося

У Кракові контролери затримали 36-річну українку, що їхала у громадському транспорті без квитка. А завершилося все тим, що жінку депортували з Польщі.

Після того, як жінку перевірили контролери та виявили, що в неї немає квитка, справа дійшла до перевірки документів. І ось вже тоді з'ясувалося, що українка перебуває в базі даних як особа, якій заборонені в'їзд та перебування на території країн-членів ЄС, пише Onet.

Як українку депортували після поїздки "зайцем" у Польщі?

Після перевірки документів громадянку України затримали – а тоді й передали її прикордонникам. Через те, що жінці були заборонені і в'їзд, і перебування на території Польщі, ті одразу ж почали процедуру депортації.

Також українці призначили офіційну заборону на в'їзд у Польщу та країни Шенгенської зони терміном на 3 роки.

Яке покарання за проїзд "зайцем" у Польщі?

Та навіть українці, в яких з документами все гаразд, можуть зіткнутися з неприємними наслідками, якщо будуть їздити у громадському транспорті Польщі без квитка. Штрафи зазвичай становлять від 150 до 200 злотих – тобто приблизно 1700 – 2300 гривень, але точна сума може змінюватися залежно від міста та перевізника.



У Польщі передбачений штраф за безквитковий проїзд / Фото Pexels

Стандартний штраф у Варшаві, наприклад, становить 266 злотих – приблизно 3100 гривень. Але якщо сплатити його одразу ж, протягом 7 днів, він знижується до 166 злотих. А ось протермінування сплати може призвести до того, що сума суттєво зросте, адже до неї додається і пеня, і можливі судові витрати.

Якщо ж порушник довго ігноруватиме вимогу заплатити штраф, тоді справа може дійти до примусового стягнення через податкові органи або ж передачі боргу колекторам.