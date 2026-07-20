У Канаді зростуть виплати на дітей: скільки отримуватимуть родини

У Канаді з понеділка зростуть щомісячні федеральні виплати на дітей. Максимальна сума допомоги за рік становитиме до 8 157 канадських доларів на кожну дитину віком до шести років і до 6 883 доларів на кожну дитину від 6 до 17 років.

Підвищення стосуватиметься 3,6 мільйона канадських родин. Розмір виплат залежатиме від доходу сім'ї, кількості дітей та їхнього віку. Про це йдеться в повідомленні федерального уряду Канади, передає 24 Канал.

Сума допомоги залежатиме від віку та кількості дітей

Після підвищення максимальна сума виплат за рік становитиме до 8 157 канадських доларів на кожну дитину віком до шести років. На дитину віком від 6 до 17 років родини зможуть отримати до 6 883 доларів.

Порівняно з попереднім роком допомога зросте максимум на 160 доларів на дитину віком до шести років і на 135 доларів на дитину від 6 до 17 років. Максимальну суму отримають родини, чий скоригований чистий річний дохід становить менше ніж 37 487 канадських доларів.

З понеділка виплати за програмою Canada Child Benefit зростуть для 3,6 мільйона канадських родин. Збільшені щомісячні виплати допоможуть покривати повсякденні витрати, зокрема на шкільне приладдя, одяг і продукти,

– заявила державна секретарка Енн Гейні.

Суму допомоги також розраховуватимуть з урахуванням кількості дітей і скоригованого чистого доходу родини за попередній рік.

Виплати щороку індексують відповідно до інфляції

Виплати за програмою Canada Child Benefit щороку індексують відповідно до зростання вартості життя. Такий механізм діє з 2018 року, а нові суми застосовують із 1 липня, коли починається черговий платіжний період. Він триває до 30 червня наступного року.

Подати заяву на отримання допомоги має людина, яка переважно доглядає за дитиною. За спільної опіки кожен із батьків отримуватиме половину суми, яка належала б йому за повної опіки.

У повідомленні уряду також посилаються на дослідження, за якими ці виплати підтримують матерів, які самі виховують дітей, зменшують гостру нестачу продуктів у малозабезпечених родинах і допомагають покривати витрати на харчування, житло та дитячий одяг.

Допомога на дітей у Канаді стане більшою: дивіться відео