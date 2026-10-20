Два крани замість змішувача: звідки взялася ця британська традиція

Два окремі крани над однією раковиною – одна з деталей, яка досі дивує багатьох іноземців у Великій Британії. З одного може текти майже крижана вода, з іншого – дуже гаряча, а отримати звичну теплу воду одним рухом не виходить.

Таку особливість можна й сьогодні побачити у старих британських будинках, пабах, школах та інших закладах. Українка Іванна Шуба розповіла про неї у TikTok. 24 Канал пояснює, звідки взялися два крани, чому ця система пережила десятиліття та як загалом британці обігрівають свої будинки.

Чому воду подавали через різні крани

Причина криється у старій системі водопостачання британських будинків. Холодна питна вода могла надходити безпосередньо з магістралі, тоді як для гарячої використовували окрему систему з накопичувальним баком, який часто встановлювали на горищі.

Вода з такого резервуара потрапляла до водонагрівача, а вже звідти – до гарячого крана. Накопичувальні баки потребували регулярного догляду: старі металеві резервуари могли іржавіти, а стан самого бака впливав на якість води.

Британська Drinking Water Inspectorate і сьогодні радить для пиття та приготування їжі використовувати холодну воду з крана, безпосередньо підключеного до магістралі. У старих будинках таким краном нерідко залишається саме холодний кран на кухні.

Було й технічне пояснення. Вода з магістралі та накопичувальної системи могла подаватися під різним тиском, тому сантехніку влаштовували так, щоб один потік не потрапляв назад в інший. Розділення гарячої та холодної води допомагало захистити питну мережу від можливого забруднення.

Як британці користувалися двома кранами

Старі раковини недарма мають пробку для зливу. Традиційний спосіб був простим: злив закривали, набирали у раковину трохи гарячої та холодної води й уже там отримували потрібну температуру для вмивання або миття рук.

Сьогодні так робити необов'язково. У сучасних британських будинках широко використовують звичайні змішувачі, а новіші системи водопостачання дозволяють подавати гарячу й холодну воду з потрібним тиском через один кран.

Водночас у старому житловому фонді сантехніку часто не перебудовували повністю, тому два крани залишилися. Для когось це вже радше звична деталь британського побуту, хоча спочатку вона мала цілком практичне пояснення.

При цьому поширене твердження, що змішувачі у Британії нібито дозволили лише у 1999 році, не зовсім правильне. Тоді в Англії та Уельсі набули чинності нові правила для водопровідних систем, які, зокрема, регулюють захист питної води від забруднення та зворотного потоку. Самі змішувачі використовували і раніше.

А як британці опалюють будинки

Ще одна побутова особливість Великої Британії – спосіб опалення. Найпоширенішою системою у британських домівках залишаються котли: вони нагрівають воду, яка циркулює через радіатори або систему теплої підлоги.

Тобто британське central heating часто означає центральне опалення всередині конкретного будинку чи квартири, яким мешканці керують самі. Температуру регулюють за допомогою кімнатного термостата, таймера та клапанів на окремих радіаторах.

За рекомендаціями Energy Saving Trust, термостат зазвичай радять встановлювати на найнижчу комфортну температуру – приблизно в межах 18 – 21 градуса. Це має значення і для рахунків: опалення та гаряча вода становлять понад половину енергоспоживання типового британського домогосподарства.

Крім котлів, у країні використовують електричні обігрівачі, накопичувальні електричні системи та теплові насоси. Останні поступово стають поширенішими, адже Велика Британія стимулює перехід від газових і нафтових котлів до систем із меншими викидами.

Тому старі британські будинки можуть поєднувати речі з різних епох: сучасний котел чи термостат – і водночас два окремі крани у ванній, які залишилися від зовсім іншої системи водопостачання.