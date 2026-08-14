Естонія продовжила суворі обмеження на кордоні з Росією: як тепер працюють пункти пропуску

Уряд Естонії схвалив пропозицію Міністерства внутрішніх справ щодо продовження обмеженого режиму роботи автомобільних пунктів пропуску на кордоні з Росією.

Обмеження пунктів пропуску на кордоні з Росією продовжили на невизначений термін – тож вони й надалі працюватимуть лише по 12 годин, пише ERR.

Чому Естонія обмежує роботу пунктів пропуску з Росією?

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро пояснив, що рішення про подальше обмеження роботи пунктів пропуску з Росією пов'язане передусім з безпековою ситуацією на тлі повномасштабної війни Росії. Такий режим роботи дозволяє посилити безпеку корону, підвищити здатність державних служб реагувати на прикордонні інциденти, а також ефективніше проводити митний контроль.

Обмеження стосуватимуться переходів "Нарва", "Койдула" та "Лухамаа". Надалі вони працюватимуть щодня з 07:00 до 19:00, без визначеної дати, коли графік зміниться.

Також у Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що закриття пунктів пропуску вночі дозволило поліції, митникам та прикордонникам більш ефективно розподілити персонал.

Втім, наразі Естонія не планує повністю закривати східний кордон.

Потенційне закриття мало б ґрунтуватися на серйозній необхідності, підтвердженій відповідною оцінкою загрози. Наразі ми не маємо такої оцінки загрози,

– пояснив міністр.

Але потік людей та транспорту через сухопутний кордон з Росією все одно суттєво скоротився. В першому півріччі 2026 року через три прикордонні пункти, де діють обмеження, пройшли приблизно 444 0000 людей – а це на 13% менше, ніж за аналогічний період у 2025 році – тоді показник становив 512 тисяч осіб.