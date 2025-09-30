Навроцький пропонує посилити умови для отримання громадянства Польщі
- Президент Польщі Кароль Навроцький запропонував збільшити мінімальний термін безперервного проживання в Польщі з 3 до 10 років для отримання громадянства.
Президент Польщі Кароль Навроцький запропонував посилити критерії для отримання польського громадянства. Він подав до Сейму проєкт змін до відповідного закону.
У документі йдеться про збільшення мінімального терміну безперервного проживання в Польщі для отримання громадянства. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на PAP.
Що передбачає проєкт Навроцького про громадянство?
Проєкт Навроцького пропонує подовжити мінімальний термін безперервного проживання в Польщі на підставі дозволу на постійне проживання, дозволу на довгострокового резидента ЄС або права на постійне проживання з 3 до 10 років.
Метою запропонованого закону є створення умов, що сприяють повнішій інтеграції іноземців перед наданням їм польського громадянства,
– йдеться в пояснювальній записці.
Автори законопроєкту стверджують, що тривалий та ефективний зв'язок між іноземцем та державною спільнотою виправдовує його вступ до неї, але це потребує часу і 3 років для цього замало.
Зазначається, що 3-річний термін проживання – один із найкоротших у ЄС, і він не може забезпечити достатньо часу для опанування мови на рівні B1, розуміння культури тощо.
У документі наводять приклад, що Угорщина вимагає 8 років проживання, Італія, Австрія та Іспанія – 10, Франція, Німеччина, Чехія – 5.
"Громадянство – це, перш за все, членство в політичній, історичній, культурній та аксіологічній спільноті, що передбачає не лише каталог прав, але й обов'язок піклуватися та нести відповідальність за спільне благо, яким має бути Республіка Польща для всіх громадян", – також зазначається у пояснювальній записці.
Окрім того, стверджується, що впровадження запропонованих змін є важливим для забезпечення соціальної та економічної стабільності Польщі в умовах швидкозростаючої міграції.
Автори визнали, що такий крок призведе до зменшення надходжень до держбюджету від збору за визнання особи громадянином Польщі, які коливаються від 1 до 3 мільйонів злотих за 10 000 заяв щороку. Водночас у Навроцького сподіваються компенсувати це економією на соцвиплатах.
Навроцький подав до Сейму ініціативи проти "бандеризму"
Кароль Навроцький також вніс до Сейму законопроєкт про заборону ідеології "бандеризму", який передбачає зміни до Кримінального кодексу та закону про Інститут національної пам'яті.
Своєю ініціативою польський президент хоче запобігти поширенню так званої "бандерівської ідеології" та запереченню Волинської трагедії.
У разі ухвалення цього закону за "публічне пропагування ідеології Організації українських націоналістів фракції Бандери та Української повстанської армії" будуть карати трьома роками в'язниці.