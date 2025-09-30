Президент Польщі Кароль Навроцький запропонував посилити критерії для отримання польського громадянства. Він подав до Сейму проєкт змін до відповідного закону.

У документі йдеться про збільшення мінімального терміну безперервного проживання в Польщі для отримання громадянства. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на PAP.

Що передбачає проєкт Навроцького про громадянство?

Проєкт Навроцького пропонує подовжити мінімальний термін безперервного проживання в Польщі на підставі дозволу на постійне проживання, дозволу на довгострокового резидента ЄС або права на постійне проживання з 3 до 10 років.

Метою запропонованого закону є створення умов, що сприяють повнішій інтеграції іноземців перед наданням їм польського громадянства,

– йдеться в пояснювальній записці.

Автори законопроєкту стверджують, що тривалий та ефективний зв'язок між іноземцем та державною спільнотою виправдовує його вступ до неї, але це потребує часу і 3 років для цього замало.

Зазначається, що 3-річний термін проживання – один із найкоротших у ЄС, і він не може забезпечити достатньо часу для опанування мови на рівні B1, розуміння культури тощо.

У документі наводять приклад, що Угорщина вимагає 8 років проживання, Італія, Австрія та Іспанія – 10, Франція, Німеччина, Чехія – 5.

"Громадянство – це, перш за все, членство в політичній, історичній, культурній та аксіологічній спільноті, що передбачає не лише каталог прав, але й обов'язок піклуватися та нести відповідальність за спільне благо, яким має бути Республіка Польща для всіх громадян", – також зазначається у пояснювальній записці.

Окрім того, стверджується, що впровадження запропонованих змін є важливим для забезпечення соціальної та економічної стабільності Польщі в умовах швидкозростаючої міграції.

Автори визнали, що такий крок призведе до зменшення надходжень до держбюджету від збору за визнання особи громадянином Польщі, які коливаються від 1 до 3 мільйонів злотих за 10 000 заяв щороку. Водночас у Навроцького сподіваються компенсувати це економією на соцвиплатах.

