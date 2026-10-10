В Греції заплатять 10 000 євро за переїзд до мальовничих міст: як отримати гроші

Греція вирішила розширити програму переселення – і вже незабаром людям, які переїдуть назавжди до прикордонних регіонів, запропонують по 10 000 євро.

Прийом заявок на програму переселення розпочнеться вже в середу, 14 жовтня. Про це заявила міністерка соціальної згуртованості та сімейних справ Греції Домна Міхайліду, пише Ekathimerini.

Чому у Греції будуть платити за переїзд?

Спершу програму запровадили у північно-східному регіоні Еврос – але зараз її планують поширити також на регіони Кілкіс, Флоріна, Касторія, Драма, Пелла, Гревена, Козані, Серрес, Іоанніна та Теспротія.

Міністерства досягнули спільного рішення, що до програми включать сім з восьми муніципалітетів регіональної одиниці Іоанніна, а також муніципалітети Сулі та Філіатес у Теспротії.

Програма не лише включила значно більше населених пунктів, але оновлені правила також пом'якшили вимоги до учасників. Наприклад, зараз вже не потрібно підтверджувати наявність роботи в регіоні призначення. Ця зміна має полегшити переїзд для віддалених працівників та інших людей, яким не потрібно працювати в конкретному населеному пункті.

Міхайліду також зазначила, що замість цього заявникам потрібно буде орендувати чи придбати житло в регіоні. Програма вже також не обмежується сільськими громадами, але й охоплюватиме міські центри.

Розширили й групу осіб, що має право на участь. Отримати гроші за переїзд можуть:

громадяни Греції, що живуть в інших країнах ЄС;

випускники вищих навчальних закладів у визначених регіонів, що вирішили залишитися там після завершення навчання;

домогосподарства, що переїздять до населених пунктів будь-якого розміру, зокрема й міст.

10 000 євро виплатять двома рівними частинами: перші 5 тисяч дадуть вже після схвалення заявки, аби покрити початкові витрати на переїзд. А ось решту грошей виплатять вже після того, як отримувач проживе в регіоні рік на постійній основі.