Українці почали втрачати право на тимчасовий захист у Чехії: в чому причина

Десятки українських чоловіків вже не змогли отримати тимчасовий захист у Чехії. Річ у тім, що відповідно до нових правил, кандидатам тепер потрібно довести виконання військового обов'язку перед Україною.

Вже з 5 серпня у всьому Європейському Союзі почали діяти нові правила тимчасового захисту – зокрема вони обмежують його надання українським чоловікам призовного віку, пише Novinky. І зараз для отримання захисту їм потрібно надати підтвердження виконання військового обов'язку, або ж право на виїзд.

Чому чоловіки не можуть отримати захист у Чехії?

Надавати підтвердження виконання військового обов'язку потрібно чоловікам віком від 23 до 60 років.

Менш ніж за тиждень вже кілька десятків людей не отримали тимчасового захисту. Вони не змогли довести, що виконали свої військові зобов’язання перед Україною,

– поділилася експертка з питань міграції МВС Чехії Вероніка Воточкова.

Зараз основним документом, що підтверджує виконання військового обов'язку є виписка з електронної військової книжки, або ж військово-облікового документа. Рідше використовують виїзний штамп.

Чехія стала однією з країн ЄС, що найбільш активно виступали за звуження умов надання захисту. Посилення правил підтримує також українська сторона – чоловіків закликають залишатися у країні для оборони та майбутньої відбудови.

Зміни чеська влада також розглядає як перший крок до поступового скасування тимчасового захисту у випадку завершення війни. Зараз у Чехії перебувають 396 000 українців з тимчасовим захистом. І перерахунку біженців на душу населення Чехія приймає найбільше українців серед усіх держав ЄС.

А за останній рік у Чехії дуже сильно зросла саме кількість чоловіків-біженців, тоді як кількість жінок вікової категорії 18 – 65 років лишилася майже незмінною.