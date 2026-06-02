Світова спадщина в небезпеці: у Лівані б'ють на сполох через удари біля біблійного міста

У Лівані попередили про ризики для археологічної спадщини після серії ударів у південних регіонах країни. Міністр культури Лівану Гассан Саламе заявив, що історичні та культурні пам'ятки опинилися під загрозою, зокрема в районі давнього біблійного міста Тір, яке входить до списку об'єктів ЮНЕСКО.

За словами міністра, відомство вже розпочало контакти з міжнародними партнерами та організаціями для координації дій щодо захисту археологічних пам'яток на півдні країни. Про це повідомляє Arab News.

Дивіться також Готові до перемир'я, проте є нюанс: "Хезболла" висунула Ізраїлю умови

Він наголосив, що культурна спадщина регіону потребує особливого захисту в умовах ескалації. Як повідомляють міжнародні ЗМІ, ізраїльські удари вчора вразили район міста Тір – одного з найдавніших прибережних поселень регіону, яке неодноразово згадується в біблійних текстах.

Раніше цього тижня Армія оборони Ізраїлю заявляла про удари по більш ніж 150 об'єктах на півдні Лівану, які, за її твердженням, пов'язані з угрупованням "Хезболла".

Що варто знати про місто Тір?

Місто Тір має багату історію, що сягає фінікійської цивілізації. Воно відоме як один із центрів стародавньої торгівлі, звідки походили колонії, зокрема Карфаген і Кадіс. Саме тут, за легендами, вперше було отримано знаменитий пурпуровий барвник.

Сьогодні Тір залишається важливим археологічним комплексом, де збереглися численні пам'ятки переважно римського періоду. ЮНЕСКО відносить цю територію до об'єктів світової спадщини, підкреслюючи її унікальне історичне значення.



Місто Тір має багату історію / Фото Unsplash

Що цьому передувало?

Ескалація в районі південного Лівану та міста Тір відбувається на тлі ширшого регіонального конфлікту, який останніми місяцями різко загострився між Ізраїлем та угрупованням "Хезболла", яке підтримується Іраном. Після серії ударів по іранських та пов'язаних із Тегераном об'єктах у регіоні, протистояння між сторонами почало швидко поширюватися на територію Лівану.

Ключовим фактором ескалації стало втягування "Хезболли" у ширший конфлікт Ізраїлю та Ірану, що призвело до обміну ракетними ударами та авіаударами через південний кордон Лівану. Ізраїль заявляє, що його дії спрямовані проти військової інфраструктури угруповання, тоді як у Лівані попереджають про зростання ризиків для цивільних районів та об'єктів культурної спадщини, зокрема в історичному місті Тір, яке має статус ЮНЕСКО.

Зауважимо, що ситуація на Близькому Сході загострилася після того, як президент США Дональд Трамп оголосив проведення нової операції зі звільнення суден в Ормузькій протоці, які там заблоковані.